情侶為「發票中4000元歸誰的」吵到分手 超扯原因眾人傻眼

有情侶會在日常生活上的相處及瑣碎小事發生爭吵，同時發現彼此相異的價值觀而產生摩擦，其中金錢問題又佔絕大部分。就有名網友分享日前發票意外中獎，卻因此與女友產生口角，女友甚至揚言「絕對提告」，令原PO感到相當傻眼。

一名網友在社群平台《Dcard》上發文表示，前幾天對發票時意外中了一張4000元的發票，而那張發票明細上的餐點是原PO買晚餐給女友的，這也成為了兩人爭執的導火線，女友聲稱東西是她吃的所以發票也歸她，但原PO認為是自己花錢消費得來的，兩人也因獎金的所屬權大吵，女友甚至差點以「侵占」之名將男友告上警察局，最後則是以女友聲稱，「不喜歡原PO這種自私貪心又喜歡侵占別人東西的人」為理由，宣告分手。

其他網友留言表示，「4000塊可以看清一個人的本質，很划得來啊」、「好險分手，不然日子難過」、「她對自己的價值就是4000元而已」、「下一個會更好」、「瘋女人」、「不過兩個人交往為了4千塊吵翻感覺真的很難走下去」。

但也有網友認為，避免為錢撕破臉，一起分享或將錢轉於其他用途是更好的解決辦法，「為什麼不把這筆錢拿去一起吃個飯或是出去玩啊，不用想怎麼分，又可以增進感情之類的」、「你有沒有試著提過退而求其次的辦法，例如一人一半，或是當作交往基金？」。