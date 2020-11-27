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造句作業曝爸爸隱私部位祕密 老師也害羞

聯合新聞網 / BabyHome
圖片來源／報廢1公社
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【編輯：武美齡】

孩子的童言童語總讓爸媽啼笑皆非，但若在作業上出現天真文字，一個不小心還可能把家裡的祕密通通曝光。一名網友分享孩子的造句作業，只見這位低年級小孩，不小心將爸爸褲襠裡的祕密給寫了出來，想必老師看了也會覺得害羞。

一位媽媽將孩子文不對題，且把爸爸祕密大肆公告寫出來的造句貼上社群，讓網友爆笑不已。原造句題目是請小朋友用「卻」將兩個句子合併起來「哥哥長得很高大、哥哥的力氣很大」，沒想到孩子會錯意寫成照樣造句，還把主角改成了爸爸：「爸爸力量很大」、「爸爸ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ很小」，網友笑回：「老師下次看到爸爸應該會覺得很尷尬」、「爸爸好傷心喔」、「全世界都知道了爸爸的祕密。」

無獨有偶，孩子的造句「創意」似乎總容易歪樓，還有一位小朋友在照樣造句上道出了自己多年來的疑問。這位男孩將題目「不知道（大自然）是不是（也喜歡我）？」，答案填上了「不知道（妹妹）是不是（媽媽生的）？」而媽媽也幽默回應：「不知道（兒子）是不是（發現我的祕密了）?」

圖片來源／報廢公社
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BabyHome網媽也分享自家孩子的爆笑造句，例如：

1.題目：原來

孩子寫：原來他是我爸爸。

網友點評：媽媽請關切一下。

2.題目：變成

孩子寫：我的爸爸變成別人的爸爸。

網友點評：這種事很嚴重啊。

3.題目：當........的時候

孩子寫：當當當是下課的時候。

網友點評：此當非彼噹。

4.題目：（他）要（太陽公公）（抱一抱）

孩子寫：（爸爸）要（媽媽）（睡一睡）

網友點評：小朋友你看到什麼不該看的嗎？

5.題目：我以為......沒想到....

孩子寫：我以為你病的不重，沒想到你病的不輕。

網友點評：笑到肚子痛！

6.題目：（下雨了）（大家）（穿上了雨衣）

孩子寫：（大便了）（自己）（擦起了屁股）

媽媽點評：每次看完測驗卷不知道該哭還是該笑？

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