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《鬼滅之刃》適合小孩看嗎？家長3反應大不同 網媽：適合走醫科血噴來噴去

聯合新聞網 / BabyHome
圖片來源／左：pixata、右：wiki
圖片來源／左：pixata、右：wiki

【文：武美齡】

日本動畫鬼滅之刃》受到許多孩子喜愛，但考量到畫面有血腥鏡頭，家長對於「是否適合孩子看」掀起熱議，是否同意或又該禁止？BabyHome家長分享自家看法。

日本動畫《鬼滅之刃》在國中小學及家長界討論熱度高，故事出發點為主角的家被鬼攻擊，家人遭殺害，而唯一存活下來的的妹妹也變成了鬼，於是主角展開危險旅程，尋找能讓妹妹恢復的方法。該動畫之所以受到家長關注討論，主因在於部分場景較為血腥，有爸媽認為不適合孩子觀賞，但也有一派家長表示具教育意義，講述親情、友情且考驗人性。

《鬼滅之刃》動畫共26集，各網路影音平台分級不同，Netflix上顯示為+16限制級，愛爾達、KKTV、Line TV等目前並無顯示分級；電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》則為保護級，6歲以上可觀看。

到底《鬼滅之刃》是否適合孩子看？BabyHome家長有3種不同看法。

1.陪著小孩一起看

「不管看什麼，家長陪伴給予正確導向比較重要，總比孩子偷偷摸摸探索、大人什麼都不知道來得好，我還會跟孩子一起討論劇情，溫馨感人。」

「我一開始也擔心小孩看了做惡夢，後來發現是我想太多，自己都被感動到了，電影裡面想表達的非常正面，血腥畫面也少很多。」

「看了電影版我很感動，告訴自己跟孩子要當個善良強大的人，懂得保護自己，有更多能力也要保護別人。」

「孩子四年級班上前幾名家裡都是買全套鬼滅漫畫，家長都陪著。如果有要走醫科，要習慣血噴來噴去。」

2.情節有教育意義，但部分畫面血腥

「建議家長先大概了解一些劇情，如果可接受，再陪著小孩一起看，增進彼此感情也有機會教育的機會。」

「動畫版不適合小孩，太血腥，但電影版沒有太多血腥畫面，覺得小孩可以看。」

「大人比較在乎血腥，但小孩看到的層面卻是兄妹之間的愛，家人的愛，生與死的感受，每個吸呼所帶來身體不同的變化，小3女，小5男，看完都流淚了。」

「不管劇情或是作畫，動畫都呈現的很棒，但對小朋友來說，部分內容確實是需要經由家長先過濾後，才不會影響到小朋友的身心發展。」

3.不適合孩子，不給孩子看

「動畫版打鬼的畫面太血腥了，影像最深的是愈史郎爆頭那集OMG，個人還是覺得不適合給小朋友看。」

「我自己有看，認真覺得無法給小學生看，太殘忍了。」

「對我來說有點血腥恐怖，晚上會胡思亂想就不追了，兒子才小二還不打算給他看。」

「家長還是要篩選一下，是說我小三的兒子也不敢看，他看鬼圖鑑的書都可以嚇到睡不著了。」

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