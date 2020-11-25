她月薪6萬換iPhone 12手機 竟遭長輩在家族聚會中狂酸

每當逢年過節家族團聚時，長輩總是會特別關心晚輩們的工作狀況，有時候也會詢問薪資問題，一名網友在PTT發文表示身邊有個女性親戚月薪6萬元，最近換了一支iPhone 12手機，結果被長輩發現後竟酸她愛花錢又沒存錢，讓原PO感嘆「薪水最好不要被長輩發現，不然長輩就會在背地裡數落你」。

原PO說這位親戚快30歲，住在台北家裡，一個月薪水6萬元左右，不過最近因為換了新手機竟然被長輩狂酸。他說在家族聚會中聽到很多長輩在酸這名親戚一定沒存錢，而且可能都把錢拿去買名牌，還說她早餐一餐都吃200多元很奢侈，聽在原PO耳裡覺得很感慨。

原PO表示難怪很多人都不想被問到薪水，因為如果薪水少，只要一買東西就會被說成是「月光族」，若薪水還過得去，就會被揶揄都拿去揮霍，沒存到錢老了就知道。對此他也好奇想問鄉民們，「薪水被長輩知道了是不是很慘？」

有人認同薪水多寡千萬不要曝光，「是，絕對不要說溜嘴」、「不管薪水多少，總是會有愛酸言酸語的親戚」、「真的不要透露，賺多賺少都被酸」；還有人也看不慣愛酸言酸語的行為，「數落就數落啊，換個方式想，他們可能沒那個錢像她這樣享受才這樣吧」、「可憐那些酸的人，因為他們就是買不起，只能靠酸」、「6萬還可以了吧，更何況沒小孩還住家裡，剛畢業一堆領3萬的都沒餓死了」。

也有網友給予建議回應對方，「一律回22K，久了就不會問了，給你參考」、「酸回去，通常幾次後，他們會森七七不敢再嘴」、「直接爆氣就好啦，被飆一次以後就不敢說什麼了」、「這種長輩就算你薪水高也會被嫌，他看什麼都不順眼，不要理他才是上策」。