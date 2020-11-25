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妹妹即將結婚！主桌全坐新郎親屬 她傻眼：家庭聚會？

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友的妹妹要結婚了，但座位的安排卻令她無法接受，引起許多網友討論。圖／ingimage
有位網友的妹妹要結婚了，但座位的安排卻令她無法接受，引起許多網友討論。圖／ingimage

辦婚宴時安排座位是一大學問，主桌要坐哪些人、親朋好友要坐哪都得協調好，有位網友的妹妹要結婚了，但座位的安排卻令她無法接受，引起許多網友討論。

一名網友在「爆怨2公社」發文，妹妹將要結婚了，她和男方家長喬婚宴座位喬了一個下午，男方爸爸的同事、好友、媽媽的姊妹淘和各方親戚坐前面，新郎的老闆、同事及好友被安排到後面，更別說新娘的親友了，令她相當無奈，「是你們兒子要結婚還是你們兩個再婚或令嫁娶？」，由於新娘父母都已不在，所以妹妹屬意原po當娘家代表，沒想到原本應坐在主桌的她卻被安排到倒數第三桌，被安排到32桌總共35桌，而主桌則是有新郎新娘、新郎父母、大伯、二伯、小叔、外婆、舅舅以及新郎爸爸的拜把兄弟，令原po不禁諷刺，「原來不是爸媽再婚，是家庭聚會啊！只差新郎的姑姑和阿姨就一家團聚吃年夜飯了啊」。

原po向新郎爸媽反應，新娘爸媽不在了，自己身為姐姐要坐在主桌，並且還要請新娘的大舅一起坐，「因為他才是真正新娘這裡的家長」，沒想到對方竟罵她「沒家教、目無尊長」令她相當傻眼，也不禁擔心妹妹婚後的生活，她也解釋，新郎是嚴重的「世上只有媽媽好」，什麼都聽媽媽的，由於妹妹已懷孕4個月所以還是得結婚，不過幸好夫妻倆在新竹有買房，公婆則都在台北，所以嫁進後不會這麼痛苦，而爸爸的拜把兄弟之所以可以坐主桌則是因為是新郎的乾爹，「但我覺得可能要驗一下DNA」。

網友紛紛勸新娘別嫁，「很明顯準婆家以後也完全不會尊重這位媳婦」、「婆家欺負新娘家裡沒長輩了，看來又是一場悲劇」、「還是別嫁了，嫁進去有得受苦的了，寧願當個單親媽媽」、「支持新娘坐32桌，我們一起去開趴～」、「話說妳以為小夫妻住新竹就沒事嗎？新郎父母一定還有其他的方法折磨新娘，比如週末一定要回家看父母，過年新娘不準回娘家或者嘲笑已無娘家之類的」。

有網友勸原po管太多反而倒楣的是自己「如果新娘要嫁，你再怎麼替她抱不平也沒有用，因為她還是堅持會嫁，然後妳就黑了，婚後她也不會快樂，相信我妳少管為妙，因為我就是那個黑掉臭掉的過來」

有網友則認為，新娘自己的選擇就不要後悔「他自己選了一個媽寶怪誰」、「知道媽寶還嫁，家境應該是不錯」、「拿一個還沒出生的孩子人生，加上一輩子的幸福當賭注，然後這個牌面已經九成輸，繼續賭下去也是她自己的選擇，以後怨不得人也不要跟朋友親人抱怨」。

有網友則分析，「新娘父母已不在，若有叔伯或者舅舅，是一定要坐主桌的，從這件事已經可以確定，這家人根本不把新娘當回事，嫁過去肯定抬不起頭」。

結婚 夫妻 媳婦 懷孕 婆媳紛爭

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