暖男友盜用女友照片釣男人 網敲碗「快分手」：當心妳挨告
兩人交往甜蜜蜜，對方貼心溫暖，總讓人覺得幸福，每個人都有很多面向，你真的了解你的枕邊人嗎？也很難說。有位女網友在靠北男友2.0發文，說男友平常對她很暖很大方，某天她發現男友另有一隻手機，她也意外撞破男友「不能說的秘密」，盜用女友照片，像隻花蝴蝶般，周旋許多不同的男生聊天。
原PO說交往兩年感情不錯，平常男生很照顧她，吃喝玩樂都是男生出錢，還是一個連女友經痛，都會半夜衝來的「超級暖男」。某天她發現男友有第二隻手機，且裝有許多交友軟體，原PO點開軟體，發現男友不是劈腿撩妹，他聊天的對象竟然是許多男生，而且頭像還盜用女友的照片，原PO驚呆，向網友求救「該怎麼開口問他」。
PO文一出，網友覺得案情不單純，「要弄清楚是gay還是網騙案？給妳花的錢是不是網騙回來的？」、「這個不行...到時候出什麼事他資料、照片、電話通通用妳的，妳突然收到什麼傳票也不意外」、「這個要切了，以絕後患」、「比悲傷還悲傷的故事」、「我到底看了什麼」、「夠勁爆，我能想像的出妳的驚愕度」。
也有過來人說，「之前我朋友也有用這招騙男生...叫女生假裝是他跟對方通電話...那個男的真的就買點數給他」、「看聊什麼，可能要騙遊戲的點卡或裝備吧」、「可能在妳身上花的錢，都是那些男生貢獻的」。
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