小象圖書車 陪孩子找到獨特自己

一輛淺藍色的行動圖書車，在盛夏酷暑駛進苗栗「營天下露營區」的大樹下，車子猶如施了魔法的小飛象，翅膀緩緩張開，也打開滿車的好書；孩子們迫不及待地奔向書車，打開大大的故事書，轉瞬間安靜、沉浸進入故事世界。

這是麗嬰房的「飛象圖書車」，從2016年啟動以來，已經出動超過400次任務，透過全台門市募書上萬冊，將一本一本好書整理乾淨，挑出適合零到十二歲孩子的書籍，每次出車都滿載1200冊愛心，平均每個月出車7到10趟，任務特派員就是麗嬰房的員工，全公司一起實踐企業的社會責任，這回專程來到了苗栗的露營區，為嘉義育幼院院童說故事。

飛象圖書車滿載超過1200冊的好書，每個孩子挑出自己想看的書，沉浸進入故事的世界。 圖／高國展攝影

「孩子說的話 大人有在聽」陪伴是核心

陪伴，是最大的寶藏。長期關心教育與親職課題的麗嬰房副總經理林柏薇觀察：現在很多大人都被手機綁架，忽略面對面專注與孩子相處的重要性。

「所以我希望麗嬰房的飛象圖書車，讓志工用陪伴閱讀方式，花時間跟全台各地不同背景的小朋友面對面相處，讓每一位孩子覺得自己有被好好重視」。

林柏薇表示，「雖然我們的書本也許不是最多，但我們很強調『陪伴』，讓小朋友覺得他是被注重的，他說的話大人有在聽。」

麗嬰房的飛象圖書車用「陪伴閱讀」的方式跟全台各地小朋友面對面相處，並鼓勵孩子們說出自己看到的故事。 圖／高國展攝影

有些孩子還不識字，但是志工們會鼓勵孩子說出自己看到的故事，也許只是短短半個小時的陪伴，但對孩子來說，那是一段全然被專心對待的珍貴時光。

這種大人陪孩子的方式，深深擄獲孩子的芳心。

主辦這場公益露營的營天下戶外平台的同仁楊斐如分享，這次特地邀請飛象圖書車來苗栗陪伴嘉義育幼院院童，就是因為兒子曾參與過圖書車活動，他非常喜歡，回家後不斷興奮地與她分享閱讀活動的細節，才結下如此美好的緣分。

營天下戶外平台創辦人林翰也感心表示，圖書車志工的陪伴，帶給育幼院幼童溫暖。

透過專注的陪伴閱讀，引導孩子們探索世界、認識自己。 圖／高國展攝影

跑遍全台出車 為不同孩子量身設計

對麗嬰房來說，飛象圖書車雖然以閱讀為核心，但麗嬰房想做的不只是傳遞知識，更希望孩子透過專注的陪伴閱讀，引導孩子探索世界、認識自己。

林柏薇說，閱讀陪伴的重點是大人是否有看見每個孩子的獨一無二。

跑遍全台的出車任務中，麗嬰房細膩地依據各地不同的機構單位需要，量身訂做適合的閱讀活動，例如，透過情緒故事繪本和耕心文教專業心理諮商師所設計的認識情緒遊戲，讓孩子認識喜、怒、哀、樂等不同情緒，也趁機告訴孩子生氣、悲傷不一定是壞事，而且有方法可以紓解與表達這些感受。

有幾次，志工還帶著「療癒犬」來陪伴閱讀，原本害羞的孩子看到可愛的狗狗，說故事的話匣子頓時打開，侃侃分享，讓一旁的大人們很感動。

圖書車透過閱讀、畫畫、遊戲等各種多元活動，希望最終達到「讓孩子做自己」的核心目標。

圖／高國展攝影

每一次的相遇 就是一場生命教育

麗嬰房除了主動到偏鄉志願服務，也吸引志同道合的夥伴，三峽「三之三生命教育基金會附屬幼兒園」園長張意琳表示，閱讀是陪伴，也是分享，更是體驗生命教育的歷程。

幼兒園邀請圖書車到學校，請孩子們捐出自己以前看過的故事書，用自己的能力去幫助其他的人。孩子們熱烈響應、有些孩子也是第一次發現「原來自己也有能力，成為幫助他人的人」。就是這樣點點滴滴的正向循環，讓孩子的生命體驗有所不同。

陪伴的複利效應 大人小孩都在改變

麗嬰房的飛象圖書車猶如一場傳遞愛的閱讀行動，大人跟孩子都在互動的過程中逐漸改變。

林柏薇表示，閱讀陪伴的重點是大人是否有看見每個孩子的獨一無二，陪孩子成為獨特的自己。 圖／高國展攝影

林柏薇觀察：「我們大家工作都非常忙，有時候你會忘記。其實，我們每個人都有一樣的一顆童心。」員工在擔任志工的過程中也更加同理父母跟孩子的需求，更懂得設身處地為對方設想，服務的態度也跟著不同。

這也是為什麼麗嬰房堅持由員工來擔任志工，提供出車的員工志工假，更鼓勵從後勤員工到門市小姐、店櫃小姐都一起來當圖書車志工。

曾多次在飛象圖書車活動中扮演「汽球姐姐」的行銷部員工凌萱分享：能在忙碌的工作之餘跟著小象車一起出門，「跟小朋友相處，感受他們的活力與開心，回到辦公室會更有力氣繼續工作」。接觸小朋友後能啟發工作意義，這是意想不到「CSR複利效應」。

永續的社會設計 創造角色翻轉契機

而林柏薇自己也很珍惜跟圖書車出任務的時光，她說孩子們的自然率真，喚起她的童心之外，也經常刺激她對生活、工作有新的體悟。

「活動時曾有小朋友拿到小橡皮擦，趁我沒注意的時候放進我的口袋，我以為他要送給我，可是他後來又跟我說：『等一下，妳要記得還給我』。」想起這段回憶，林柏薇還不自覺地邊說邊笑。

當下孩子無厘頭的舉動，林柏薇一開始摸不著頭緒，後來才想明白孩子原來是想創造機會，讓她再去找他講話。孩子的行為促使她開始思考，不管是大人或小孩，都有自己獨特表達方式。

圖／高國展攝影

回顧這四年來與圖書車一起走透透的日子，林柏薇說孩子替她上的最重要一課就是：「訓練我好好傾聽周遭的人，在工作上有更多同理心」。

林柏薇希望這股溫暖且正面的力量能持續下去，她也期盼能開啟「愛的循環」，堅持下去，「如果有一天，曾經接觸過我們圖書車的小朋友長大了，主動說要來當志工，我會非常感動」。