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爸媽是嚴重外貌協會！毒舌嗆同班女「吃成像豬那樣怎麼看？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示「爸媽是嚴重的外貌協會」，深怕自己往後交往時會遭父母反對。示意圖／ingimage
一名網友表示「爸媽是嚴重的外貌協會」，深怕自己往後交往時會遭父母反對。示意圖／ingimage

「我爸媽是嚴重的外貌協會！」一名網友分享，之前聊到交女朋友的事情時父母告誡他，找對象時要找長相好看的，更強調身高和體重都要有嚴格的規定標準。他更說明，自己目前心儀的女生的身材是有點「肉感」的，深怕往後順利交往時會遭父母反對，使他相當苦惱。

原PO在Dcard發文抱怨，之前高中畢旅回家後很高興要給他們看照片，結果爸媽只對著自己同學們的外貌指指點點，而且講話都很難聽。他補充道，當時班上就有一個女生牙齒稍微突出一點，媽媽就指著她笑說：「欸欸xx（我爸），你看這個牙齒，是啃木頭長大嗎？」一邊批評同學的長相，一邊告誡原PO交女朋友要長眼睛。

「這幾個可以，就是那個臉肉了一點，以後你交女朋友，不要讓他們吃太胖，吃成像豬那樣怎麼看？」原PO的媽媽指著班上幾個長得不錯的女生，令他十分傻眼。不僅如此，原PO父母還批評堂哥們交往的女友很醜，還要求不能選身高不滿160公分、體重超過50公斤的。對此，原PO則無奈表示「他們說我已經沒有很高了（175公分），如果女朋友又那麼矮，以後生小孩也會長不高，使得我高中雖然有1、2次跟女生走得很近，但都不敢進一步發展，最後也都無疾而終。」

原PO更說明，現在與系上一位女生走得很近，但對方是偏肉感的女生，身高大概156公分，體重目測超過50公斤，並表示自己個性和她很合，也蠻有話聊，甚至有約她去耶誕城的打算。但限於爸媽對他「交女友的要求」，使他不敢進一步追求，且原PO也強調，「怕如果真的在一起，要面臨很大的考驗，她可能會被我爸媽傷害。」

對爸媽此舉，原PO只能感嘆「我有想改正我爸媽的觀念，但不知道怎麼跟他們溝通，他們在其他地方都對我很包容，想做什麼都會讓我去做，就是在這件事上很頑固」。此文一出，便引起許多網友氣憤回覆，「請問您父母長得好看嗎」、「叫你媽先瘦到50以下」、「會不會他們覺得自己的基因優良，想要趕快看到成功的孫子」、「不支持可以理解，但酸言酸語倒是沒必要，那些根本不是你女友」、「沒有任何不敬的意思，不過批評別人的長相前，自己的顏值也要有一定程度的籌碼才行吧」。

基因 Dcard

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