妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

許多太太擔心另一半出軌，經常主動檢查手機或要求對方報備行程，往往造成先生的壓力。一名男子自爆妻子有嚴重的不安全感，每天會花好幾小時查勤，對他的一舉一動也是各種質疑，讓他心很累不知道該怎麼應對。

一名任職工程師的網友在Dcard發文抱怨妻子，他表示和任職國營職員的老婆結婚，育有一女。他自稱從來沒有偷吃或和異性不正常來往的紀錄，但老婆對他的疑心病非常重，十分沒有安全感；他也做盡了所有能讓老婆安心的舉動，包括時時刻刻報平安、手機裝GPS定位、負擔家用、物質上盡可能滿足她，給她三張額度總計60萬的信用卡等等。

然而老婆的不安全感卻是一天比一天重，每天會花一兩個小時翻他手機，檢查LINE等社交軟體、網頁瀏覽紀錄、email、YouTube等等，還把他在Dcard上的好友全刪除。前陣子他在看藝人小鬼過世的新聞，順手點了下方小鬼女友峮峮的影片連結，就被老婆質疑為什麼要看，是不是喜歡身材好的女生，讓他很無言。

他還舉了兩個例子，先前幫妻女拍了合照，由於已經上傳雲端，想說手機裡不用留就刪掉，又引起老婆不滿，質問他連廣告看板的照片都沒刪，為什麼要刪她的照片。另外就連跟保險女業務員約見面處理投保事宜，都被老婆念為什麼跟女生見面不報備。

這名網友對老婆的嚴重疑心病感到無奈，自稱每天除了工作就是認真照顧家庭，為什麼老婆每天要花一兩小時查勤，又再花一兩小時質疑他，把每件事都當作出軌的前兆，還說這是愛、質疑代表溝通和了解。他表示心好累，並問是不是該帶老婆去諮商或看醫生？

網友給予建議：「一起去看婚姻諮商」、「好嚴重，應該要去看精神科」、「感覺她把重心都放你身上，可以引導她培養別的興趣」、「要是我早就離婚了，活得那麼累幹嘛」、「她可能感受不到愛，試試平常不只是制式化報備，可以多哄她，讓她感受到另一半的重視」。