月薪3萬父母代保管存款！4年被「偷偷領」刷本子驚覺：剩3位數

許多父母都會幫小孩存錢，等長大後再讓他們自己運用這筆錢，也順便培養孩子存錢的好習慣。但有一名16歲網友指出，自己每個月薪水3萬元，都有固定存錢，因為未成年關係，存摺跟卡都在家人那，沒想到等看到簿子的時候，餘額只剩下三位數，讓她又氣又無奈，想問大家會怎麼做。

網友在「爆怨二社」發文說，16歲的時候，每個月薪水3萬元，都有固定存錢，但因為未成年，所以存摺跟卡都在養父母那，當時想看簿子都被阻止，還會因此吵架。之後滿20歲成年後，養父母說卡跟簿子不見了。

於是網友自己跑去補辦存摺簿，結果一看到餘額，竟然只剩下三位數，半年內被養父母領了約16萬出來，而且非常確定是家人領出來的，讓她又氣又無奈，她也補充，16歲時就自己搬出去住了，沒有拿過家裡一分錢，事後問他們也講不出所以然，都直接轉移話題。

網友則認為「別跟父母計較，既然妳如今20，可以完全自己做主了，那些已經被用掉的錢，也不會回來，不過妳這父母還說謊，我覺得不行，要嘛就老實說錢他們拿去用了」、「改存在別的本子裡，這些錢就當作是養育之恩」、「養妳到16歲賺錢，花了妳四年，是我的話也只能算了！」

但也有人覺得「而且父母又怎樣？難道就能擅自主張的把女兒辛辛苦苦存的十幾萬一聲不響的花掉？對方還只是個養父母」、「家人不誠實才是重點吧，跟養育有什麼關係」、「為什麼要算了啊 ？這16萬也是你辛辛苦苦賺的錢，他們想要可以直接說，不是用騙的。」