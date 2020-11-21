寶寶常鼻塞、鼻樑瘀青 她見婆婆一舉動暴怒

剛出生的嬰兒因為身體尚未發育健全，無論是在洗澡或抱起時都必須非常小心，以免讓寶寶受傷。一位媽媽在社群發文抱怨，她指出自己的寶寶常常出現鼻塞的症狀，原本以為是遺傳到自己的敏感鼻，未料卻撞見婆婆狠壓寶寶的頭浸在水裡，且寶寶鼻梁上的瘀青也是婆婆造成，令她相當憤怒。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」表示，「要不是我親眼所見，也不會知道你在我面前是好婆婆，在背後是個是個巫婆」，她指出小孩每晚經常鼻塞哭鬧，原本以為他有敏感鼻症狀，未料有次撞見婆婆幫小孩洗澡，將他整顆頭浸在水裡洗，且小孩鼻樑瘀青也是婆婆造成的，原PO稱「問你怎麼回事，你居然說時不時輕輕捏鼻子，以後鼻子高高才會美，問題是已經瘀青了還叫輕輕」。

原PO為此感到憤怒，說到「你一直拿你生了六個孩子的經驗用在我身上，難道你的孩子們都是這樣洗澡的」、「我立馬給老公發Line，叫他把他的老媽子送走，馬上立刻」。貼文一出後，許多網友也表示，「這個真的要馬上趕走，我會再送她一巴掌」、「她是來謀殺小孩的吧」、「先帶小孩看醫生做檢查，這種事不是開玩笑的」、「她要不要整顆頭浸在水裡洗看看」、「我會立刻報警」、「是在幫小孩受洗嗎」。