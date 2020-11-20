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帶女友回鄉下見爸媽 她一見三合院立刻提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友帶女友回鄉下老家，沒想到竟被對方提分手，原因竟是女生不喜歡這樣的環境。 圖／ingimage
一名男網友帶女友回鄉下老家，沒想到竟被對方提分手，原因竟是女生不喜歡這樣的環境。 圖／ingimage

情侶交往後當感情穩固了，都會彼此帶回家裡和家人見面，但有位男網友帶女友回鄉下後竟然慘遭分手，詢問原因後才知道對方不能接受這樣的環境，讓他不能理解，而鄉民們則開玩笑的說女生可惜放掉了一個「田僑仔」。

原PO在臉書「靠北女友my girl」貼文說和女友在台北認識並交往1年，日前帶她回鄉下老家看看並且見見爸媽，沒想到這一去竟然讓他失去一段戀情，因為女友一看到住的地方是三合院立刻變臉，還決定分手。

原PO一開始摸不著頭緒，想不通為什麼會被甩，問女友是不是嫌棄他，對方直言「對啊，我辦法接受住在這裡」，讓原PO聽了很難過。他還透露自己是家中獨子，如今失戀了，不知如何是好，於是想問問鄉民們的意見。

貼文一出，網友們紛紛給予看法，「標榜自己是獨子，你可能曾經明示或暗示過人家將來必須跟你父母同住」、「我覺得女生很好，她也不一定是嫌棄你，她只是很清楚自己未來要什麼生活」、「其實兩個人一起努力買房就好，只是她不願意一起努力。獨子也可以買房，父母也可以溝通住附近或隔壁，給彼此空間」、「至少她直接說了，彼此誰都不耽誤誰」。

還有人笑說住三合院的都是隱藏富豪，「現在三合院價值都至少5、6000萬起跳欸，她傻傻的」、「三合院只是提款機的大門，後面視線內的土地才是一切」、「分手啊~她完全不懂『田僑仔』的低調」、「三合院位置不要太可怕，不然是很值錢的」、「傻傻的，現在還能住這種的房子不是有錢就是有地」。

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