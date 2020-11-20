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今天是世界兒童日 6成7家長對兒少在外人身安全憂心

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡／製圖：陳姝妤】

11/20是世界兒童日，基本主張是希望兒童應受保護，並在健康安全的環境下成長！但根據衛福部統計，今年上半年兒少受虐通報案，卻比去年同期成長10.8%！BabyHome最新調查顯示，也有三大兒少議題，讓台灣父母最為憂心。其中，2成家長擔心孩子被惡狼性侵，且認為目前判刑懲罰太輕；另2成擔心保母及托嬰中心虐兒，顯示目前托育監督機制不夠嚴謹；還有1成5家長對於校園霸凌事件頻傳，學校調查處理及輔導慢半拍也不甚滿意。家長們為求自保只能自求多福，調查發現爸媽為保護孩子，認為最有效預防惡狼和保障托育安全的方式各有三種！

台灣孩子不安全，家長憂兒少性侵、托育受虐

11/20是世界兒童日，聯合國《兒童權利公約》的基本原則主要為維護兒童生存權、發展權、受保護權、受教育權及參與權等。台灣每日侵害兒少的新聞屢見不鮮，兒童連最基本的「受保護權」都不穩固，令家長擔憂。據BabyHome從調查，最讓家長在意的兒童保護議題前三名為「兒少性侵惡狼多，判刑懲罰不夠重(21%)」、「托育監督不夠嚴謹，保母及托嬰中心虐兒事件多(19%)」，以及「校園霸凌頻傳，學校調查處理及輔導慢半拍(15%)」，其次為「不適任教師問題多，官官相護、影響孩子人格發展(12%)」，，家長擔憂孩子在外安全議題加總達67%

本次調查也發現，爸媽關注「托育補助」或「孕婦兒童專用停車位不夠」，僅排名第5及第8名，相較於兒少福利，家長反而較關注孩子的人身安全。

對抗性侵，教孩子勇敢說不，迅速向大人求助

近期兒少安全事件頻傳，不但有高雄小學直排輪教練性侵多位學生，上月上映的國片《無聲》也是以南部某特教學校發生集體性侵事件所改編。據統計，108年性侵被害人計8,160人，其中兒少被害人就占了64.6%，兒童性侵害比你我想得還要普遍。針對此議題，BabyHome進一步詢問爸媽「兒少性侵惡狼多，您認為教孩子如何自保最有效？」最多家長選擇的是「對熟人也要保持警戒心，若被觸摸隱私部位或被欺負要立刻告訴大人(35%)」，其次為「發現可疑人士或變態行為立刻呼救(23%)」，以及「儘量不去人少的地方(18%)」。

不過，內政部刑事警察局製作的兒少性侵宣導中提到，兒少遇到性侵時可能會嚇呆，而不知如何反應及保護自己，顯見性侵害相關教育更形重要。家長應從小教導孩子對身體自主權的認識，以及什麼是性侵害，並教孩子有權利說「不」，更重要的是爸媽要成為孩子願意傾吐談話的人，當他遇到困難時，即可向大人求助。

擔心托育虐兒？四成家長「親自參觀」，挑中午最好

在「托育監督不夠嚴謹，保母及托嬰中心虐兒事件多」議題上，為讓孩子在安全托育環境中成長，近四成家長會「實地親自走訪參觀」，另有23%「上網查詢網友經驗談」，以及22%「要求試托幾天看孩子是否適應」，另有家長補充表示會「詢問親友鄰居意見」。

BabyHome媽媽也分享參觀托育場所的經驗談，若園方未規定一定要預約才能參觀，家長可考慮以下時機：

1.不事先告知什麼時候要去參觀，以防園方有機會跟老師打pass，看到最真實的一面。

2.中午用餐及休息時間過去看，通常幼稚園都會在11:30左右用午餐，觀察老師和孩子的互動。

校園人身安全也讓家長操心，若孩子在校遇到霸凌，爸媽認同的處理方式則相當兩極，本次調查中，「了解來龍去脈後請老師(校方)協助處理」占40%，其次則有31%贊同「若身體嚴重受傷，會報警並採取法律途徑」，僅有9%會尋求反霸凌專線協助。

深陷同儕霸凌的孩子，有可能不知該向誰說，總是自己承受著有如心被刀割的痛苦與無盡的壓力，王意中心理師提醒，爸媽要能夠覺察到孩子的細微變化，其實往往孩子的眼神、表情、肢體動作等，多少已經在明示或暗示著我們他的不對勁，需要我們伸出援手，且終止關係霸凌，讓孩子揮別噩夢，是家長的責任與義務。

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