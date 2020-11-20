雙11免運生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60元？

雙11購物節折扣多又有免運優惠，不少小資族會趁機買一波。有位女網友在臉書社團靠北網購2.0發文，說在蝦皮趁雙11下單買男友生日禮物，直到生日都過完了，禮物還沒到貨。男友指責女生「對他沒有心」，怒嗆要分手，女生覺得自己很無辜，認為都是網購物流送貨太慢害的。

原PO表示，天蠍座男友生日是11月15日，她選好禮物趁雙11下單免運，不幸地，禮物遲到了。男友暴怒，說自己期待禮物很久了，還指責女方「明明知道雙11貨很多，為什麼要省那一點點錢，是有多窮？」，還說這次就是「在看女生的表現」，堅持提分手。

原PO無奈，認為自己照平常購物習慣，11日下單，2-3天應該到了，應該趕得上男友生日，她認為自己沒做錯，「要怪也是怪物流跟超商吧？關我什麼事！又不是我慢的！」

PO文一出，有人覺得案情不單純，「感覺男友早就想分了，所以他說看妳表現」、「因為這種事分手，這男友也不太值得交」。也有人覺得雙方都有錯，「省那運費也很有事，男友不能體諒也很有事」、「生日禮物不用等免運再下單吧...感覺蠻差的」、「60元的愛情」、「因為運費被分手，妳也算第一人了...老實說兩個挺配的」、「是在靠北男友？還是靠北無辜的蝦皮」。