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ATM女友？砸4萬送iPhone12 男出1400還酸：謝謝妳的97%

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子花4萬元買iPhone12 Pro Max給男友，對方只出1400元，還回「謝謝妳的97%」，引發網友討論。示意圖／ingimage
一名女子花4萬元買iPhone12 Pro Max給男友，對方只出1400元，還回「謝謝妳的97%」，引發網友討論。示意圖／ingimage

情侶之間關係不對等，往往會造成一方的痛苦，一名女子表示男友一直刻意不向朋友公開她的身分，不只這樣，幫男友的iPhone12 Pro Max付了4萬元，對方僅出1400元，還回她「謝謝妳的97%」，種種行為讓該女子心寒，也引起網友直呼「快放手吧！」

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示從去年12月開始交往的男友，有一些行為讓她很受傷，像是最近對方跟她抱怨工作很累、壓力很大，原PO毫不猶豫的帶他去吃無菜單高檔料理，1萬7000元直接買單，不過男友PO料理照片時，卻刻意不標註她的帳號。

原PO強調，男友從不讓他的女性友人知道他有女友，也說自己是個被隱藏到非常徹底的人，看到男友的女性友人紛紛在他臉書下留言，「什麼時候帶我去吃？」難免讓她這個女友介意，過去常常因為類似的問題吵架，不過男友卻總以「妳這樣子讓人很有壓力」做為回答。

除此之外，原PO因為發現男友手機這陣子有點故障，又想到答應過送對方聖誕禮物，於是在官網訂了iPhone12 Pro Max給對方，最後結帳時，女友結帳付了4萬元，另外1400元則由男友自行吸收，不過男友向她道謝時卻說「謝謝妳的97%」，讓原PO有些心寒。

不只這樣，男友明明一再強調自己沒有滑交友軟體，某天卻又被女友抓包，而且還取消跟她配對，讓原PO難過寫下「我只是抱怨我自己，我很想大哭一場，我很清楚我很愛他，他想要什麼我都不會拒絕，都會盡量去滿足，但到頭來，似乎人家並沒有把我當一回事」。

底下網友留言紛紛表示，「換個人吧，妳值得更好的」、「妳只是個備胎，還不離開留著過年嗎？」、「好渣，擺明騎驢找馬」、「他真的不在乎妳，希望妳早日看開」、「世界很大，為了一個人這樣真的很不值得，不公開都是藉口」、「妳是女版提款機+工具人嗎？」、「分手吧？妳愛他在乎他，他呢？妳知道答案的」。

交友軟體 情侶 iPhone 12 Pro Max

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