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好痛苦！另一半精神外遇了…我該怎麼挽救我的婚姻？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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夫妻之間最怕另一半對自己不忠誠─外遇，其中「精神外遇」更是在不知不覺中發生！由於精神外遇多半是向第三者「尋求心靈上的情感寄託、支撐」，而沒有肉體關係，因此難以覺察出自己外遇的事實。

什麼是精神外遇？

精神外遇通常是夫妻之間相處、溝通出了問題，或者產生不信任感，其中一方心靈得不到慰藉、關懷、支持，在沒有肉體關係的情況下，不自覺「向外發展」，與第三者發展出更親密（或隱密）的情誼。

為什麼會發生精神外遇？

壓力是造成精神外遇的一大關鍵，舉凡工作、經濟、甚至生活上照顧小孩的壓力，容易讓夫妻雙方失去耐性、在溝通時起爭執。在婚姻裡，男人覺得得不到支持、信任、肯定，女人無法感受到被呵護、疼愛、甚至甜言蜜語時，容易對外尋求心靈、情感上的支援。

「網友」、「熟人」：精神外遇最常見的兩大對象！

1. 網友

現今網路提供了相當足夠的隱密性，加上社群軟體的興起，交友方式變得多元也複雜。有時只是與另一半吵架心情不好，與網友發發牢騷，尤其在互不認識的前提下，更能安心地大吐苦水。要是不巧還獲得對方的安慰與鼓勵、得到慰藉，久而久之，婚咽中無法解決的問題，便會投靠虛擬世界，藉以彌補內心空缺。

2. 熟人

夫妻之間出現爭執時，通常都會找信任的友人或同事傾吐，也就是長時間在生活中有交集、而且了解你的人。與另一半溝通時，常會擔心惹對方生氣、失望、引來責備等，無法說出真實想法。但與熟人溝通時不會有這些擔憂，反而會尋求對方意見：「……這種時候，你們男人／女人都是怎麼想的？」一旦聊得來、越聊越投機，甚至認為第三者比另一半更了解自己時，可能已陷入精神外遇中。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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精神外遇的徵兆有哪些？

1. 與第三者談心的頻率比另一半多

2. 與另一半出現溝通爭執時，會尋求向第三者傾訴

3. 與第三者聊天時，心情會好、也會有期待感

4. 覺得第三者比另一半還了解自己

5. 不希望讓周遭的人知道自己與第三者的關係、聊天的話題或內容

6. 被質疑與第三者的關係時，會全盤否認並以「好朋友」帶過

另一半精神外遇時，我該怎麼辦？

保持理性，不要用離婚做威脅

發現另一半精神外遇時，一時間會無法接受而失去理智，衝動說出離婚的氣話，但只想讓對方感到罪惡或愧疚。但事實上，你心中並沒有離婚的想法、心理上也還沒能承擔離婚的後果。保持理性是首要，也能避免對方惱羞成怒，引發更嚴重爭執。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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兩人反省婚姻中的過失，好好溝通

婚姻關係會受第三者影響，通常是雙方的互動出現障礙，並非只是其中一方的問題。要挽回感情，兩人應共同面對問題，傾聽並了解對方的感受，並設法找出解決之道。

尋求婚姻諮商

透過婚姻專家的協助，解決夫妻的問題根源。雙方這時不應堅持己見，兩人都要有「改變自己」的心理準備，配合專家的建議，共同為婚姻付出努力，重建夫妻關係。

外遇 婚姻 夫妻

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好痛苦！另一半精神外遇了…我該怎麼挽救我的婚姻？

夫妻之間最怕另一半對自己不忠誠─外遇，其中「精神外遇」更是在不知不覺中發生！由於精神外遇多半是向第三者「尋求心靈上的情感寄託、支撐」，而沒有肉體關係，因此難以覺察出自己外遇的事實。

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