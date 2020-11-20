恐怖情人防不勝防！檢視枕邊人的情緒行為 讓自己免於受害

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

大陸網紅周揚青與羅志祥的分手事件話題不斷，有網友在PTT上發問「周揚青是恐怖情人嗎」引發熱議。網友們皆認為女方稱不上恐怖情人，反倒指出男方有不正當的男女關係、恐有疾病傳染疑慮，「才是真正的恐怖情人！」事實上，恐怖情人具有一些情緒、行為上的特徵，必須加以謹慎觀察，才能在對方出現失控行徑時免於受害。

保護自己，檢視恐怖情人５大特徵！

特質1：佔有慾、控制慾強

恐怖情人會把另一半視為生活重心，歸為是「自己的」，喜歡活在兩人世界，因此時常干涉對方想做的事，以「我是為你好」的理由，控制對方的社交、工作、穿著、行為等私生活。

特質2：行為或言語暴力，情緒容易失控

許多恐怖情人曾經歷過暴力事件（如家暴），對往後的影響，包含會怒丟東西、吵架時會把對方逼到牆角等。說話時常會潑冷水、輕蔑地回應對方，且情緒起伏不定，容易因為小事就大吼或暴怒，甚至出現打人、踹人等傷害行為。

特質3：無法有同理心，對人冷漠

恐怖情人無法站在對方立場設想，不在乎他人的感受、心情或痛苦，因此會出現虐待小孩、動物等行為，當另一半提出任何要求時，通常也會以冷漠回應，並以自己的決定為主。

特質4：有酗酒或依賴藥物的習慣

仰賴酒精與藥物的人，容易有情緒不穩的現象，而恐怖情人本身已經有情緒失控特徵，要是再酗酒、沉迷藥物，出現負面情緒時恐怕雪上加霜。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

特質5：無法接受「不同的意見」或「被拒絕」

恐怖情人通常以自我為中心，重視自己的意見和想法，當自己遭到反駁時會無法接受，或反指對方才是有問題的人。要是另一半提出分手，恐怖情人也會感覺自己被拋棄、拒絕，情緒行為都容易失控。

與恐怖情人說再見，如何全身而退？

恐佈情人容易受刺激，因此在面臨分手時，對另一方也是大挑戰。一開始建議先慢慢疏遠，再慎選時機與對方好好談，地點建議選安全的公共場合，並請人陪同（或將時間地點告訴家人朋友），要是對方失控，都能有機會求救。此外，說話語氣要溫和，任何指責或負面的言詞，都容易讓自己處於危險之中。溫和之外，還要抱持堅定的態度，表達自己分手的決心，以免在恐怖情人聲淚俱下捥留時，又心軟接受。而分手後要避免再與對方聯繫，要是對方持續騷擾，也應立刻報警，保護自己為宜。