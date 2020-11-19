地主千金隱瞞「真實身分」！男友得知氣到秒分手：被騙兩年

情侶之間若要走得長久，最重要的就是彼此信任。一名網友在收租時認識了前男友，但由於媽媽提醒她不要透露是「自己家的房子」，因此一直沒有跟男友說，沒想到被男友發現後他無法接受，不管原po再怎麼解釋男友都堅持分手，讓她相當難過。

一名網友在「靠北男友2.0」發文，她是在收租時跟前男友認識的，當時對方是承租她家的房子，由於原po媽媽希望她每個月去收租才能了解房客狀況，因此才會和前男友互相認識，但媽媽提醒不能透露「是自己家的房子」，怕會有別人覬覦，因此她選擇隱瞞男友，跟男友說是做幫忙房東收租的助理工作，交往兩年多了很穩定，沒有吵過架、假日也會一起旅行、吃美食。

原po表示，男友是個相當古板的人，但跟他相處很踏實也很有安全感，男友工作是珠寶設計師，月薪六萬多，有定存和保險也有自己的車，工作11年多存款將近百萬，在嘉義有間父母給他的公寓，然而就在九月底，男友陪她去療養院看爺爺時，爺爺提到「竹北房子收租」的事情，於是原po男友開始試探性地問她，最後原po坦承，在竹北有三棟房跟兩家店面出租、在桃園也有自己的房產，自己的工作就是每月負責收房租，本以為男友會了解自己的苦衷，沒想到男友無法接受並一直質問她「為何要欺騙他」，男友認為，與原po欺騙了他兩年多，已經打掉兩人內心的互信感，堅持提分手。

原po挽回了3、4天，不斷跟對方溝通，表示自己是獨生女，爸爸之前是做電玩業、當鋪及土地開發，後來病逝留下一些資產給自己跟媽媽，但由於媽媽個性低調，因此兩人就如一般上班族一樣過日子，家裡也是一間30多坪的房子而已，原po表示很高興男友有在規劃兩人的將來，往後結婚後生活一定沒問題，光靠收租就可以維持生活，但男友卻表示已經對自己沒有信任了。

過了幾天後，原po還是放棄這段感情，心裡相當難過每天都以淚洗面，並決定往後「寧願交一個愛我的又愛我錢的人，也不要交一個自尊心這麼高的石頭男」。

網友紛紛安慰原po，「把自尊心當飯吃的男人不要也罷，否則婚後會動輒得咎，莫名情緒困擾一輩子！分開對妳而言是幸運」、「自尊心大於愛你，這表示他並沒有那麼愛你」、「一定要聽媽媽的話！不會站在妳立場替你思考的男人，即使往後生活物質再豐盛無慮，心靈會是匱乏的」、「妳媽媽的做法是對的～要低調，但男友無法諒解，那只好分了」、「現在排隊還來得及嗎？不想努力+1」。

不過，有網友認為，原po的舉動會讓男方認為自己不被信任，「他不能接受的點應該是被認為成是一個會覬踰女方財產的人，一開始沒講、交往後沒講、二年多後一樣沒講，他會覺得顯然妳或妳媽，至始至終就是還在懷疑著他的人格～」、「我站男生這邊，要是我也沒辦法，他不要妳多有錢，而是交往後主動坦白，不是他被動『猜到』，每人有自己的底線，兩邊都覺得自己沒問題，那分手的確對彼此好，妳也當對方變心就好吧，但我覺得這是一種精神潔癖，能理解就能理解」。

有網友則認為，其實只是兩方觀念不同，「他可能本來一直覺得自己是能照顧你的，結果原來你根本不需要他，這兩年來他所相信的事情原來是假的，我覺得妳不需要找一個愛錢的，但是我覺得下次盡量坦承一點，找一個旗鼓相當的人你可能會比較開心」。