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「送老公口紅當生日禮」是哪招？ 老婆：因你用不到會送我！

聯合新聞網 / 綜合報導
老婆精心準備的生日禮，令原PO又氣又好笑。示意圖／Ingimage
老婆精心準備的生日禮，令原PO又氣又好笑。示意圖／Ingimage

要送什麼禮才能送到對方的心坎裡呢？每當到了特殊節日、生日等不免令人苦惱萬分，這招學起來保證送禮自用兩得宜。有網友分享自家老婆靈機一動的送禮妙方，讓他又氣又好笑直呼「就用給妳看」！

一名網友於《爆怨公社》上發文表示，一直以來他總不太慶祝自己的生日，認為過日子比過生日重要，不要這日下班回到家卻發現另一半準備了驚喜，當老婆拿出精心準備的禮物時，他卻發現盒內默默躺著老婆喜愛的名牌口紅，不禁傻眼問「送我口紅幹嘛？」，老婆笑嘻嘻回答「因為我知道你用不到會送給我」，原PO頓時感到啞口無言，無奈之下表示「林北就用給妳看」！

文章發布後，引起眾網友哄堂大笑，「這個另一半很聰明欸」、「人生都是套路」、「網路二手價出清換私房錢，保證氣死另一半」、「一山還有一山高啊」、「我老公也今天生日，我學起來了，感謝大大分享」、「看來我已經想好明年要送什麼給我老公了」、「你被陰了」、「唇膏色號已經表達一切了」。

但也有網友詼諧表示，「快買PS5送她」、「拿去退就有錢了」、「這個很可以，趕緊如法炮製還給她」。

爆怨公社

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