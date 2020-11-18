體貼、知錯能改、自我鞭策 是渣男溫床？精神科醫師這樣說

他懂妳想要的，妳覺得找到此生真愛，卻不知道已被當成獵物盯上.....

愛並沒有錯，但不能讓自己一再受傷。這些在愛情裡難以辨識的惡意，竟然是出自他「一片真心」，他所說所做都是真心，只是在這份心裡，只有愛他自己，沒有妳。

《渣男，病態人格─精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》作者王俸鋼醫師，以近20年的司法醫學經驗，協助處理無數案例，他分享真實故事並提出專業建議，希望幫助更多在愛迷惘中的人認清事實，走出被剝削、操控、不合理的關係，及早遠離傷害。

【體貼他人、知錯能改、自我鞭策 是渣男溫床？】

「但是……那是因為渣男都很有問題啊！不是嗎？」

確實在親密關係裡，很多人格偏差而不自知的人會有這樣的行為模式。而如果是人格違常，更是有著各自不同的奇怪邏輯，將問題都推給他人。

那麼，在這種狀況下，還是有著「渣男磁鐵」的問題嗎？

很遺憾的是，雖然多數這類親密關係中的受害者，通常都是全然地無辜，也大多都不該是需要被檢討的受害者。

但確實有些當事人的人格特質，很容易在人格違常的無理指控裡，快速地敗陣下來，或至少因此而承受著他人難以忍受的痛苦。

這部分一樣要從個人本質與外在文化信仰兩個角度來看。但這兩者密不可分，在多數時間裡，它們交互影響著彼此，並映照在每個人的行為特質上。

綜合來說，這類特質在善良人性裡唾手可得，在「正常」狀況下，也幾乎都是美德，像是「體貼他人」、「知錯能改」、「自我鞭策」等。

【體貼的人 容易被渣男利用？】

體貼的人容易被渣男利用？確實是如此。

體貼他人的第一要件，是相對上放棄太多的自我主觀，尊重他人的主觀，並願意為此付出。

我覺得豬肉才是世間的美味，但對方就是非羊肉不可，儘管背後可以有很多的道理，但體貼的人會做的，就是理解對方的喜好，並且做出讓對方方便的安排。

在多數的親密關係裡，體貼只要做到溝通無礙，彼此對等就可以。

但與人格違常的渣男互動，沒那麼簡單。

也許一開始，對方就自戀地要求你完全配合，也可能很邊緣地完全把你當最高準則看待，但又會很快地指責你，全然不替他考慮……

但不管怎麼變化，體貼的人都會因為這樣，被拉進不斷地想要理解渣男需求的陷阱裡。

往往要到吃盡苦頭之後，才會發現人格違常的人，之所以會被認為違常，就是因為他們的標準基本上就是完全的自我、完全的排除他人，他們本身又起伏變動、無法穩定，所以最終也不可能和任何的他人，建立起穩定交流的模式。

一塊永遠在地震的大地，無論如何也修不了來往的道路；一條永遠在氾濫的大河，也別想建立起能夠溝通的橋梁。

【被渣男利用的「知錯能改」】

如果體貼的人，會因為努力地為別人著想，像薛西弗斯般不斷對那塊註定滾落的石頭，感到挫折不已，那麼，「知錯能改」的人呢？

其實，知錯能改的背後，本質上是一種對權威的變相尊崇。做父母的會為了小孩的體貼而感到窩心和高興，但更多時候，講起各種「規矩」的當下，更希望小孩奉行的美德是「知錯能改」，而背後意味的，就是希望小孩能完全接受大人對於現實價值的各種規範，並努力達成大人所期待的目標。

在多數狀況下，這也沒什麼錯。不過，在我們的文化傳統裡，不去質疑權威，通常被傾向認為是一種「美德」，例如「天下無不是的父母」，這句話就是箇中代表。但我們都很清楚，父母不可能完美，自然也不會永遠沒有「不是」之處。而且愈「乖」，愈服膺權威等這類知錯能改的好人、好女人，通常都會在傾向父權體制的社會結構裡，得到一定程度的讚美，即使她們可能必須在未來的婚姻、家庭結構裡，承擔更多、付出更多。

可惜的是，這樣的「美德」，也幾乎都是「苦守寒窯十八年」那一類型的古典故事橋段裡，當事人吃苦受罪的主要原因。

表面上，現代已經不再往古老傳統道德的方向，在兩性關係上做要求，但事實上，這樣的文化氛圍，其實還蔓延在我們生活的各個角落，並因此影響著我們的行為。

「顧客永遠是對的」、「不合理的要求是磨練」、「追求使命和價值，談錢就下等了」……愈是不對權威質疑，愈是沒有「被討厭的勇氣」，我們就愈容易在被指責時，趕快先認錯，降低爭執，然後把改善問題的可能性，冀望在自己片面的認錯、改錯上。

而這樣「美好」的性格，自然就成為渣男眼中最甜美的獵物。

體貼帶來挫敗與自我質疑，認錯帶來更多的內疚與自信淪喪。原本良好的人格特質，在面對渣男指責時，自動舉手投降。讓關係剝削中的自己，為此痛苦不已。

【被渣男利用的「自我鞭策」】

那麼更為正向的「自我鞭策」，又怎麼會讓自己輕易地變成「迫害者」呢？

自我鞭策和知錯能改，是同一條路的積極與消極面。知錯能改只是等著別人的指正，期待改正，消除外界的不滿，但自我鞭策就更加主動。「變成一個更好的人」（to be a better man）是一句常常被放在各種歌詞中激勵人心的話，它代表當事人進步、提升的努力與意願。

但與知錯能改的人容易被渣男利用的原理相同，自我鞭策因為更積極，所以當事人會做到的「美德」，通常就是先尋求「好，還要更好」的目標，而不僅只於滿足於「把壞的改掉」。

期待達到的，是讓自己、讓別人，甚至讓這個世界、讓天上的神都對自己這個人更加滿意，這是一個讓自己不斷往完人路上努力的永不停歇的生命任務……

然而，當這樣的美德，遇見永遠貪婪、始終不滿的人格違常渣男時，那就像是面對一個永遠破不了關的魔王一樣。 無限消磨的，只會是自己真心下珍貴的努力與寶貴的青春。

● 作者介紹：王俸鋼醫師，曾任醫學中心精神科主任，現任彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任，中正大學犯罪學博士候選人。長年參與司法精神鑑定。因緣際會下，寫了篇回答反社會人格傾向的渣男，為什麼會對愛人如此殘忍的文章，承蒙出版社和編輯的支持，試著把自己思考多年的「為什麼」，做一個階段性的總結，由是誕生了這本書，希望能幫到在這方面有所需要的傷心人。