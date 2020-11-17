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男幫買滷肉飯…女嫌吃不飽叫外送秒被分手 網：絕配千萬別分

聯合新聞網 / 綜合報導
一對情侶因為一碗滷肉飯引發爭執，最後分手。示意圖／聯合報系資料照
一對情侶因為一碗滷肉飯引發爭執，最後分手。示意圖／聯合報系資料照

男女交往彼此需要不斷地溝通、磨合，才能走得長久。一對交往半個月的情侶，卻因為一滷肉飯，搞到大吵一架後分手，原因曝光，網友認為兩人的處理模式「都有問題」，直呼是「絕配」、「天作之合」。

一名女網友在《Dcard感情版》發文表示，上週週末要趕去台北看醫生，晚上要到男友家過夜，男友家就在車站附近，於是就請他幫忙買晚餐，說明了「我肚子很餓，買個兩份也沒差，吃得飽就可以，不挑食物」。

到達男友家後，就直奔餐桌吃晚餐。結果發現，男友只買了一盒滷肉飯，還是超小盒的那種，女網友直覺吃不飽，二話不說就直接拿起手機叫外送。沒想到，男友竟生氣質問「你是嫌棄我給你買的晚餐嗎？為什麼還要叫外送？」

女網友無奈地說「我肚子很餓這樣吃不飽」，男友卻直接把滷肉飯扔進垃圾桶裡，還要求付飯錢30元，接著將女網友的衣物、包包都扔到地上，說「你既然這麼嫌棄我，那就分手吧！」結果，兩人大吵一架，「交往半個月的感情就這麼結束了」。女網友強調，到她離開前，男友仍一直追討滷肉飯錢30元，但她沒給。

文章一出，眾網友開始評析兩人的行為，認為「兩人EQ都有很大的進步空間」、「一個沒禮貌，一個玻璃心」、「你們兩個都有錯」；質疑原PO「那你為什麼不自己買？便利商店車站附近一定有啊？」，酸「兩個人很相配，別分，天作之合」、「絕配啊」。另也有人幫滷肉飯喊冤，「滷肉飯是無辜的」、「它當時一定害怕極了」。

情侶 美食外送

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