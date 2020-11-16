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女嗆男友不約炮就是「思想落後」 網嚇傻：刷新三觀

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨，某次他意外發現女友在「約炮」，詢問後對方的反應完全出乎他意料。 示意圖/ingimage
一名男網友抱怨，某次他意外發現女友在「約炮」，詢問後對方的反應完全出乎他意料。 示意圖/ingimage

情侶交往難免會遇到意見不同的時候，但日前有一名男網友抱怨，某次他意外發現女友在「約炮」，詢問後對方的反應完全出乎他意料，因女友不但不感到愧疚，甚至以「思想落後」、「現在誰沒在約」，等言論反嗆。此篇貼文一出，也引出許多網友論戰。

原PO在「靠北女友my girl」上投稿分享，發現自己女友約炮，雙方對峙過後女方仍不覺得自己有錯，還回嗆「現在誰沒約炮？你思想真是落後耶，老人家喔，你自己約不到，不能阻止我約啊！」對此，原PO聽完女友無理的辯解後，也忍不住自嘲「原來不約炮就是思想落後，就是不潮了？」

此貼文一出，也引起近3千名的網友按讚回覆，紛紛表示，「刷新三觀⋯我傻眼」、「無言⋯非常懂玩，你不過是輪胎！辛苦了」、「其實你只是魚塘裡的其中一條魚而已，沒事的，先去做一下檢查保護自己」、「一個孩子能拿到五份育兒費的概念？別怕孩子跟你姓」。

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