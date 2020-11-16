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證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

她跑去做八大嗆男友「月薪60k太少」 網曝事件真相：釣魚文

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友貼出女友跑去做八大後雙方分手原因。 圖／爆怨2公社
有網友貼出女友跑去做八大後雙方分手原因。 圖／爆怨2公社

情侶在交往時，難免遇到價值觀或想法不同的時候。日前，一名網友就分享自己與女友交往約1年半，原本雙方是遠距離，但女方卻想北上與男友打拼，但來台北後的求職之路卻不太順利，過程中男方也不斷鼓勵女方自學技能，甚至連去學美甲、化妝的費用及平常的生活開銷都由男方負擔。沒想到女方最後去做了八大行業，並以男友「月薪6萬太少，無法給我想要的生活」為理由向他提出分手

原PO在「爆怨2公社」上發文抱怨，並說明自己與女友原本是遠距離，去年前她嫌南部薪水太少，就想來台北找工作，於是就北上來跟男友住。原PO也說明，剛開始女友找工作並不順利，但自己都鼓勵她慢慢找或者先去學一些專業技能充實自己，這期間她說想去學美甲、化妝我都幫她付擔這些費用，包括平常的生活開銷。

直到有一天女友和他說找到一份大夜班工作，因為收入不錯想去試試看，但奇怪的是，女友怎麼樣都不告訴原PO工作內容。而女友卻突然在前幾天表示「覺得我們價值觀不同所以想分手」，追問後才得知女友是跑去做八大行業，且月收入有10幾萬以上，而自己只是個月入60K的上班族。這樣的薪資對比讓原PO女友表示「你只能給我穩定生活，最基本在北市你能有一間30坪的房子嗎？你只能租房子住，要租多久？在你身上我看不到未來」。

事後，原PO認為事情不單純，追問女友後她才說明「你40歲一個月收入才6萬，『他』能給的比你更多」。最後，原PO也決定放手不再打擾對方，「為這段感情付出太多，害自己傷的也深，原來人一旦變心，可以絲毫不顧一點情份」。此貼文一出，便有許多網友留言安慰表示「愛慕虛榮的女人，還好早點認清」、「這種女的不要也罷」、「早放手你會過得更好一點」、「錢可以看清一個人的真面目」、「她要的不是穩定，而是虛榮」。

但也有另一派網友認為，這是「要把妹裝清純的釣魚文」，會設計看似真實的對話紀錄讓網友取信。這種類似的感情文太多了，且都類似癡情男，處處可憐，生活開銷都幫女生負擔，跟錢物質脫離不了關係，像極自己受盡委屈。此名網友更強調，這種發文會讓網路上許多人同情發文者，更會有許多人會主動私訊關心給溫暖，但其實這都是擷取別人照片當故事情節或者製造假對話、假通話記錄，以取得他人信任。

分手 薪水 情侶 爆怨公社

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