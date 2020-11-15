支持女友來台北工作卻悲劇收場！做八大月入10萬：你養不起我

情侶間可能會因為價值觀、金錢觀的不合而分開，有一名男網友發文抱怨，和女友本來是遠距離，結果她嫌南部薪水少，於是北上找工作，有一天她找到一份收入不錯的大夜班工作，豈料某天女友嫌棄他月薪只有6萬養不起她，事後才發現原來女友跑去做八大，讓男網友心寒的說「當初是不是不該支持她來台北？」

網友在臉書「爆怨2公社」發文提及，跟女友交往約1年半，原本是遠距離，但女友嫌南部薪水太少，所以想來台北找工作，於是就北上同居。剛開始找工作不順利，原PO都鼓勵她慢慢找，並且負擔費用讓她去學一些專業技能，像是學美甲、化妝等等，包含平時生活開銷也一起負擔。

某天女友表示她找到了一份薪水不錯的大夜班工作，卻不說工作內容，豈料前幾天女友突然用「價值觀不同」的理由和他提了分手，這時候才知道女友跑去做八大，月收入有10幾萬以上，而且嫌月入6萬的原PO「養不起她」，給不了她想要的。女友認為最基本在北市能有一間30坪的房子，但原PO卻只能租房子，她也直言「我在你身上看不到未來」，原PO聽完也心寒的表示「當初是不是不該支持她來台北？」

網友看完認為「她的價值觀已經歪掉了，人生沒有後悔藥，分手就分手了，自己好好照顧自己」、「每個月十萬她能領多久？你雖然每個月6萬但至少你的薪水是穩定且會爬升的，還好她主動離開你了，不然我看她只會拖累你而已」。

也有人覺得「做甚麼行業不是你能指責的，只能說你們不適合了，不甘心就讓自己成為更棒的人」、「她學了很多，你也學到經驗，不過她若回頭你也不要傻傻的」、「沒啥好後悔的，人總是會變，觀念不同，早點分開對彼此都好」。