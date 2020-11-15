15年交情好朋友成「婚禮蟑螂」0禮金白吃白喝還帶走喜餅

如果是自己交情比較好的朋友結婚，一般來說會包比其他賓客較多的禮金來表達祝福之意，但有一名女網友則抱怨，一名交情15年的老友參加她的結婚典禮，不但沒有包禮金就算了，還拿著未出席好友的紅包換走一盒喜餅，行徑相當厚臉皮，事後還很理直氣壯，其他網友看了則是紛紛勸她「絕交吧！」

女網友在臉書「爆廢1公社」寫道，日前舉辦婚禮，邀請了一位認識15年的老朋友來參加，但是她卻一毛禮金都沒包，還拿著無法出席朋友的紅包來換一盒喜餅，甚至還厚臉皮的問她「不會為了沒包禮金跟我絕交吧？」，原PO因為要記禮金簿上名字方便下次回禮，朋友還大言不慚的說「我最後拿XX的進去白吃白喝」，甚至還說「我不參加這種場合的，這輩子妳是第二場」。

原PO則認為自己不是會在意禮金多寡的人，但是沒辦法相信15年的交情會是這種處理方式，最後還很理直氣壯說自己是她這輩子第二次參加婚禮的人「所以這樣沒包是應該的嗎？」，她很好奇其他人如果婚禮遇到這樣的狀況，還會繼續和這種朋友聯絡嗎？

其他人看完也表示「我會當作請她吃，然後絕交」、「15年了！這一點祝福都捨不得給嗎？唉⋯這種朋友不要也罷！肯定也是蠻自私的人！」、「人情世故都不懂的」、「都知道包600丟臉了，不包紅包不是更難看嗎？還一副去白吃白喝是給妳面子的態度...這種朋友我不行」、「刷新我的三觀，這朋友臉皮也太厚了吧」。

但也有人認為「妳明明就很在意又要裝大方」、「在意就直接說比較好，該講就講不然對方根本不知道，你跟她還在那邊哈哈來哈哈去，這樣只有妳會心理不平衡，等到她辦婚禮，妳又要糾結去不去，包不包的問題」、「對方很失禮，不過妳的回應也沒表現出不高興，為了這微薄的友情至於這麼卑微嗎？對方都這麼失禮，拒絕往來也是很正常的表現吧。」