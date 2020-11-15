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她怨結婚被要求「跪拜公婆」 網傻眼釣出內行曝「隱藏含意」

聯合新聞網 / 綜合報導
內行人解釋拜別父母和跪拜公婆的涵義。示意圖／ingimage
內行人解釋拜別父母和跪拜公婆的涵義。示意圖／ingimage

中式婚禮中男方前往女方家迎娶時，新人會一起跪地拜別父母，感謝從小到大的養育之恩，然而這個傳統習俗令許多外國人不解，也有不少台灣人認為不需要。近日一名女網友透露，結婚時婆家提出迎娶進門後，要在男方的親戚朋友前「跪拜公婆」，雖然遭到拒絕，但她仍不解用意為何，因此決定發文請教網友。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當年出嫁在拜別父母儀式時，家人總捨不得女兒離家，因此她連跪都還沒跪就被爸媽扶起，「但婆家卻向我們提出迎娶進門後，要在男方眾親戚朋友前跪拜公婆」，當時親人直接拒絕「跪公婆」儀式，「多年後怎麼想都還是覺得扯，真的不知道跪公婆的理由是什麼？炫耀？感謝？」

貼文一出，網友留言回應，「我沒有跪公婆耶，可能是每個地方習俗不同」、「傳統只有新人拜別女方父母，頭次聽到跪公婆，有點扯」、「一開始就想把媳婦壓下去？」、「幹麻跪？有奉茶就好了」、「老公是有前大家庭嗎？怎麼會有這項習俗」。

此外，有內行人解釋，「拜別父母用意為：女兒感恩奉養，女婿感恩岳父母將女兒教導優秀，跪拜公婆是指，媳婦：今後就麻煩指教，兒子：爸媽這是我媳婦，我會好好善待我媳婦，希望爸媽也是」、「沒記錯的話類似二拜高堂，表示要嫁進去了，請公婆要好好善待媳婦」。

媳婦 婚禮

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