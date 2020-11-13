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親手結束長跑10年愛情 準新娘因「這件事」掰了未婚夫

聯合新聞網 / 綜合報導
一名準新娘與長跑10年未婚夫，因「籌備婚禮」觀念不合，選擇分手。示意圖／ingimage
一名準新娘與長跑10年未婚夫，因「籌備婚禮」觀念不合，選擇分手。示意圖／ingimage

愛情長跑10年，最終還是因為理念不合分手，一名準新娘因為在籌備婚禮時，男友總以「隨便都可以」的態度面對，讓她非常灰心，雖然對方可能只是覺得登記就好，但卻未考慮到對她來說婚禮有多重要，甚至還要她不要「發神經」、鬧脾氣，女方也因此提了分手。

一名女網友在臉書粉專「靠北星座」發文，她表示和男友交往10年，即將步入禮堂，不過在籌備婚禮這一塊，無論是挑婚紗、喜餅，還是飯店，男友都採取一個「沒意見、隨便、都可以」的態度，讓她感到心力交瘁，也決定找對方談一談。

不過男友跟她說，自己是愛她的，也是想結婚的，只是覺得麻煩，所以才讓女方處理就好，讓原PO相當傻眼，她也回應對方，「我到底是在跟誰結婚？我完全感受不到你想娶我」，而男友秉持著一貫的態度，「弄這些就很麻煩阿，妳就看妳想辦什麼婚禮就辦什麼，我隨便」。

原PO聽到這句話，火氣直接上來，表示如果對方覺得麻煩，那婚禮乾脆取消，不過男友還是認為對方在鬧脾氣，要她「不要發神經」，心灰意冷的女友因此決定結束10年的感情，向對方提了分手，儘管身邊的人都百般勸阻要她回頭，原PO還是認為，看不到男友的積極，只有敷衍，也許對方只想登記就好，但她想要一場簡單的婚禮，僅此而已，而男友態度已讓她死心。

貼文一出，網友也紛紛回應，「能理解妳的感受，這一場人生大事都無法參與的話，那未來我還期待對方會參與更多嗎？」、「可以想像你們結婚後，他什麼事都沒意見、沒想法」、「10年只是時間量詞而已，大家理念不同真的很難走下」、「人生大事卻這麼隨便，即使他不在乎儀式，也該在乎妳的感受」。

也有網友表示，「很多男生本來就對婚禮規劃沒什麼想法，都照妳喜歡的走不好嗎？這樣就要分手，還好沒結婚，婚後更多事情可以讓妳崩潰」、「我反而覺得她男友這樣很好耶，什麼都沒意見最好，就我一個人弄」、「我真的不懂為何要那麼執著在婚禮這個形式？他要娶妳是因為想和妳牽手過生活，公證結婚也是結婚啊，省錢又省事」。

婚禮 結婚 分手

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