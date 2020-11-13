小姑墮胎急用錢！婆婆要求典當結婚金飾 她氣炸：憑什麼

婆媳問題從古至今皆有，雙方間的相處之道是門學問。日前一名女網友分享以前經歷的事件，表示小姑懷孕墮胎急需用錢，結果婆婆竟要她典當結婚金飾，甚至直言「一家人互相幫助很正常」，讓她氣得拒絕，之後人在家中就黑了。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，小姑某陣子頻繁的從北部大學回中南部的家，起初自己沒想太多，直到瞥見小姑的手機提醒跳出「月經遲來xx天」的紀錄，讓她大概猜到發生什麼事，果不其然小姑真的懷孕，且商量考慮後決定把孩子拿掉。

原以為事情已經結束，沒想到婆婆卻說「人工流產需要花錢，妳身為長媳，結婚的金飾拿出來典當換錢，幫助妹妹渡過這個難關」，讓她不滿地說「憑什麼？搞大她肚子的又不是我，金飾是我的，我有權拒絕」。原PO提到，之後小姑離開渣男，找到有錢的人家嫁了，而原PO因與夫家觀念相差太多，所以最後離婚收場。

貼文一出，網友留言回應，「有捨才有得，放生掉這家人是妳的福報」、「還好離婚了」、「恭喜脫離苦海」、「怎麼都會有人在肖想媳婦的金飾」、「莫名其妙，自己沒有錢嗎？」、「好有事的一家人，離開是對的」。