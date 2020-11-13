女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

男子與交往11年的女友從未發生性行為，但對方竟然懷孕了！一名網友發文透露，因為女友的信仰緣故，兩人在交往11年的期間從沒越線發生親密關係，但女友卻突然懷孕，原PO還心想「拿掉孩子，我還能娶她」，這讓網友看了直搖頭，不禁吐槽「根本是工具人代表！」

原PO在臉書「靠北女友my girl」發文，表示與女友愛情長跑11年，然而因為女友有宗教信仰的緣故，頂多只有親她或抱她，兩人從未發生性行為，怎料女友這次的生理期遲遲不來，去到婦產科檢查才發現她已懷孕2個多月。

原PO問女友孩子是誰的，女友這才坦白是網友的，但對方睡了她後就封鎖她了，女友也不知該怎麼辦。原PO得知後也立即通知女友父母，就看她的父母如何處理，他也向女友父母坦言，「我可以娶你女兒，但我不會養這孩子，趁肚子還小拿掉，我可以當做是在認識我前有的，如果要生就看伯父母怎麼交代」。

超誇張情節曝光後，許多網友紛紛留言狂酸，「如果你這11年有跟別的女人愛愛過就算了，沒有的話就放生吧」、「她只有對你是基督徒」、「你家開資源回收嗎？」、「這綠帽滿大頂的」、「放生，你除了頭頂綠綠der以外，也是工具人代表」、「好慘，顧了11年的田被人種稻子」、「還沒結婚就有綠光，結婚後老婆變螢光」。