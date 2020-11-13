婚後過8年無性生活 人妻找上好友老公翻雲覆雨被罵爆

一名女子婚後發現老公喜歡男人，但她不捨離婚，加上對方不願意跟她發生關係，因此過了8年無性生活，為了解決需求，她找上好友老公，雖然強調僅此一次，但她還是很有罪惡感，於是發文跟大家分享以紓解情緒，沒想到遭到眾網友撻伐，紛紛表示「都破壞好友跟婚姻了，還講這麼多做什麼？」

該女網友在臉書匿名粉專「靠北婚姻2.0」表示，她和老公結婚10年，有2個小孩，不過過著「無性」、沒有任何親密行為的生活至今已快8年，她也坦言，婚後發現了老公的性向，是她選擇不離開，因為對方沒打算要出櫃，所以自己也幫忙隱瞞。

原PO續指，老公不喜歡性行為，有需求都到廁所解決，至於她有需求的話，就得自己想辦法，「我又不是木頭，怎麼可能沒有需求？」於是她忍了8年，最終跟朋友的老公發生關係，但她也強調只發生過一次，「我這樣很壞吧，莫名的罪惡感一直浮上來，我好像背叛了這婚姻」。

貼文一出，網友也紛紛為原PO朋友打抱不平，「是背叛了妳朋友吧」、「離譜，妳是不是忌妒妳朋友？」、「自己的婚姻小事，可是妳破壞的是妳朋友的婚姻，這真的母湯，去外面約搞不好都沒這麼嚴重」、「將心比心，如果今天是妳朋友和妳老公，妳作何感想？」、「妳傷害了另個一女人，要也找沒有老婆的人好嗎？」、「妳背叛了朋友和婚姻，還說這麼多討罵嗎？」