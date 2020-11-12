為何不願意為了孩子過苦日子？ 網曝：既無心更無財

台灣少子化愈見嚴重，頂客家庭比例升高，考量的因素從相處時間到經濟層面都有決定性影響，有一名女網友發問「你們願意為孩子過更辛苦的日子嗎？」，一片倒的不願意回覆也讓她想了解網友們內心深處的想法。

一名女網友在「PTT」上發文，原PO表明雖然自己還沒生育小孩，但對於小朋友是極度喜愛的，同時也認為若有人向她提問「你願意為自己的孩子過更辛苦的日子嗎？」，會毫不猶豫的回答「可以」。但原PO收到一名將接回孩子撫養的單親媽媽的回答卻是「我不知道」，而更沉重的原因不外乎是金錢上的困頓，這讓原PO不禁思考，雖然就情感上及法律上都應該要撫養，但撇除這方面的既定因素後，又有多少人願意負責？

文章發布後，有網友留言表示，「不是錢的問題」、「不願意就不要生小孩」、「沒有很喜歡小孩也不願意」、「要生就要有犧牲阿，打砲之前要先想好」、「不願意啊，一切都是錢，沒有錢什麼都是屁」、「我不願意孩子過苦日子」、「照顧小孩真正需要的是耐心，真的比錢還重要」。

但也有網友表示，不能僅用物質層面考量，「生命不是這麼簡單的一回事」、「你可以不代表小孩想當窮的」、「要生就要有犧牲阿，不單單只有錢」、「母愛父愛不是天生的，這種情況下不小心生了孩子頂多正常撫養長大」、「你會說願意是想的太簡單吧，要讓小孩過正常生活不是出錢就好，還要壓縮你自己的時間還要教養」。