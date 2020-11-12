聽新聞
test
0:00 / 0:00
什麼職業最不容易結婚？ 網友直指這兩個：很容易出事
雖說職業不分貴賤，但許多人在選擇交往對象時還是會考慮到對方的職業，更別說準備要步入禮堂了，不過職業真的會影響結婚意願嗎？就有網友發文好奇地想問，從事什麼職業是最不容易結婚的？鄉民們紛紛提供看法，更有許多人點出兩個難結婚的職業。
原PO在PTT以「最不容易結婚的職業？」為題發文，寫道自己看到一篇文章，內容裡有人留言表示當另一半要去做保險業務的時候，就應該要分手了，甚至還說「保險業」是許多想結婚的人最不受歡迎的職業，而這樣的說法也讓原PO好奇的想知道「還有什麼職業是鄉民覺得結婚不受歡迎的職業啊？」
貼文引來許多網友們熱烈討論，「喪葬相關行業」、「記者及法官」、「工程師」、「什麼職業都沒關係，沒收入沒錢的職業最沒人愛」、「藝術家，全世界可能沒幾個人能理解你，能理解的也不一定能相處」、「護理師也很辛苦」、「最慘的應該是船員吧」、「我是跑船女，阿我就真的沒人追」、「女醫師，認識很多連約會都沒空的」。
還有人分析「直銷」跟「保險」是最難結婚的原因，「直銷、保險吧」、「我認識的夫妻，女方做保險的都離婚了，沒辦法，太好認識人了」、「保險業要接觸太多人，很容易出事」、「直銷，我親戚就是她老公做直銷後，男女關係讓人受不了，帶著2個小孩離婚」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言