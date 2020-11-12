酸拜月老沒用！男遭現世報「對象盡失」 哭求：別讓我一個人

不少單身男女為了求得好姻緣，都會到月老廟裡拜拜，希望月老能幫忙牽線，藉此與有緣人相識相遇。日前，一名男網友去拜月老求姻緣，好幾個月過去了卻沒見真命天女現身，讓他忍不住抱怨「（拜月老）根本沒用啊！」，沒想到一句無心的話卻一語成讖，男網友的曖昧對象們竟一一消失、不見蹤影，讓他哀嚎道歉「月老大人，對不起我知道錯了！拜託您原諒我」。

男網友在PTT發文分享，幾個月前他曾到月老廟拜拜祈求姻緣，但過了好一陣子卻不見良人蹤影，不僅曾經喜歡過的人沒有希望，連近期認識的一些朋友也無法發展成曖昧關係，面對這樣的「感情空窗」，他也不禁酸了月老幾句，更稱「（拜月老）根本沒用啊！」，沒想到竟因此遭到現世報。

他在文中提到，自那天無心的抱怨月老大神後，他的感情生活簡直成了「死水」，在他常用的交友軟體中，不只幾位穩定聊天的網友突然消失，就連原本回覆很慢的朋友也紛紛離開聊天室，甚至有超過7天沒回訊息，自動遭系統移除的。面對如此窘境，也讓該名男網友驚覺事態不妙，哀嘆「看著空蕩蕩的聊天室我感到非常孤獨難過，我已經深刻體悟到真的不能犯賤去亂講話」，更求月老放他一馬，「請拜託別再讓我一個人了…」。

哀傷的經驗談也引起網友關注，不少人留言力勸「先去整形抽脂或賺錢吧」、「那你該做的不是上來發文，是找月老道歉吧？還是你只是想業配交友軟體？」，也有人笑虧這可能是交友軟體的「陰謀論」，「你有沒有想過前面跟你聊的都是打手的可能性」、「該不會對面的都聊天軟體吧？一儲值就通通消失的那種」、「應該是因為你儲值了吧」、「工讀生都領到薪水了」。

許多單身夥伴為求戀情開花結果，都會到廟裡走一遭祈求佳緣，而專家也對此提出了拜月老的方式與禁忌，提醒民眾在參拜時該注意的大小事。