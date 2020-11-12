值幾十萬「禰豆子」遭女友扔掉 《鬼滅》男粉怒分手並將開告

沒經過主人同意就把東西丟掉是很不尊重人的做法，一名男子透露，自己的女友因為把他價值幾十萬元的動漫模型全丟掉，還稱「垃圾占空間」，完全不感到抱歉，因此變成「前女友」了，不只如此，該名男子還表示目前正在蒐集相關證據，等著把對方告上法院。

一名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」表示，他跟女友同居，不過對方趁他回老家2天時，把他視為「老婆」、珍藏的《鬼滅之刃》角色禰豆子模型全數丟掉，價值大約幾十萬元，「那都是我幾年來辛辛苦苦賺錢買來的，全被妳包成一袋垃圾丟進了垃圾車」。

原PO憤怒的說，對方以「年底到了，這些東西佔空間」為由，順手丟掉他的收藏品，連問都沒問本人意見，「我真的對這段感情心死了」，他也說，剛交往的時候知道女友不喜歡他是愛看動漫的宅男，也盡量配合對方少看，連《鬼滅》電影版上映都沒去，沒想到珍愛多年的收藏都被丟掉，對方整天看韓劇追星，他也不會干涉，難道互相尊重很難嗎？

原PO續指，「以前的我既可悲又可憐，為了愛情討好妳這種垃圾女人而委屈自己」，他也說，打電話問過清潔隊，確定垃圾都收掉，「價值幾十萬的老婆找不回來」，便向女友提了分手，對方還回他「需要這麼誇張嗎？就一堆佔空間的垃圾而已」、「你這宅男這麼愛那些垃圾也太扯，好啊分就分吧」。

於是這名女友現在已變成「前女友」了，不過原PO的復仇還不只這樣，他表示自己現在正蒐集證據，「打開網拍看被妳丟掉的老婆們現在還值多少錢，然後就等著去法院處理這件事」。

貼文一出，網友也紛紛回應，「沒經過別人同意不要亂丟別人東西吧，今天就算不是公仔是其他東西也一樣讓人不爽，偏偏就一堆人對動漫有偏見」、「完全不會覺得自己不對，果然不懂得尊重人」、「這個女友佔空間，該丟掉」、「一律建議丟她那堆佔空間的化妝品」、「真是不懂得公仔的價值，好歹也拿去賣吧」。