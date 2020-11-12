被女友「盜刷」後...男ATM領錢都會怕 網勸放生：早晚會出事

時常聽聞情侶間因為金錢觀不合而出現感情問題，就有一名男網友在Dcard心情板發文分享，他表示雙11活動有許多店家推出優惠活動，而他近來就莫名收到簡訊，通知他「成功搶購某家電信的雙11優惠」，但他明明沒有花錢搶購，自己的門號也要到明年8月才到期，不知為何會收到這封信。

原PO隨後收到「付款完成」的通知訊息，且真的被扣款900元，他心裡相當焦急，猜測自己應該是遭盜刷，便想去警局報案並申辦停卡。此時，原PO女友剛好返家，他趕緊將盜刷事件告訴女友，豈料女友卻一臉淡定的說「是我幫你辦的，因為我想要用第二個門號比較便宜」，原來女友記得原PO的證件資料，就直接幫他申辦，原PO聽後瞬間深感不被尊重。

隔日，原PO本想解約，但一問客服卻發現解約金高達3868元，他遂向女友表示想要取消訂單，沒想到女友卻反過來對他生氣。經過幾天的冷戰，兩人終於和好，但原PO心裡仍然覺得這件事嚴重影響他對女友的信任，如今連到ATM領錢都會害怕被對方偷看密碼。

許多網友聽後都紛紛坦言「真恐怖」、「就算感情再好，除非你曾授權讓她能這樣做，不然也太不尊重了吧...更何況還只是交往階段～」、「幹嘛不刷她自己的卡？九百自己刷不起就不要手賤花錢啊」、「我知道男友卡號跟提款卡密碼，但我沒想過也從來沒有去動過他的東西，你不吿她已經很好了，早點放生不然這種的以後早晚會出事」。