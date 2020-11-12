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男抱怨「不想洗碗」意外告白曖昧對象 結局神展開笑翻全網

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友自曝在曖昧對象抱怨「不想洗碗」，卻意外順利與曖昧對象交往，神結局展開笑歪全網。圖片來源／ingimage
一名男網友自曝在曖昧對象抱怨「不想洗碗」，卻意外順利與曖昧對象交往，神結局展開笑歪全網。圖片來源／ingimage

一名男網友在Dcard感情板發文分享與女友還在曖昧時的故事，他表示當時的曖昧對象是台日混血兒，他跟對方同住一間租屋處但不同房。他坦言，自己很不喜歡洗碗，但看到碗槽有碗還是會動手清洗。

幾天前，他下班回到租屋處，看到碗槽裡堆滿吃宵夜用過卻沒洗的碗盤，讓他心生煩躁，便問曖昧對象留下這些碗是什麼意思，接著又用台語問「洗挖謝？（是我洗？）」沒想到對方聽完竟抱住他，更感動直呼「真的嗎？幫我洗碗你覺得很幸福嗎？」

原PO立刻察覺曖昧對象聽不懂台語，應該是錯把「洗挖謝」聽成日語的幸福（「幸せ」，發音：siawase），他心想既然都幫對方洗過這麼多次碗了，「既然被誤會，乾脆就順水推舟一下」，順便告白「我再怎麼不喜歡洗碗，只要洗的是妳吃的碗我就覺得很幸福」。

如今兩人順利交往，但原PO仍然討厭洗碗，他也不禁開始懷疑會不會其實女友聽得懂台語，只是不會講，於是假裝聽錯，交往後便合理的把洗碗這件事賴給他，「我是不是自以為聰明，其實被耍了？」貼文一出，許多網友都笑回「女友計畫通」、「洗碗機get」、「你絕對是被耍了」、「醒醒阿宅，不要把動漫當成現實」、「祝原po幸福」。

一名男網友自曝在曖昧對象抱怨「不想洗碗」，卻意外順利與曖昧對象交往，神結局展開笑歪全網。圖擷自Dcard感情版
一名男網友自曝在曖昧對象抱怨「不想洗碗」，卻意外順利與曖昧對象交往，神結局展開笑歪全網。圖擷自Dcard感情版

Dcard 告白 台語

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