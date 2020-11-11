婚後繼續AA制！交往三年才知男友財務狀況 她怒：應該多付

情侶交往時AA制在是稀鬆平常的事，但婚後若還堅持各付各的恐怕會導致感情破裂。一名網友和男友交往已三年，目前都是AA制，最近聊到結婚的話題，沒想到男友竟連婚後生活的開銷都堅持「各付各的」，加上男友收入比她還多，讓她心裡當不平衡，於是想問問網友的看法。

一名網友在「Dcard」感情版發文，她和男友相差一歲已交往三年，目前支出都是AA制，生日時男友會請她吃飯和送份小禮物，她表示不太了解男友的收入狀況，只知道賺得比自己多。

最近原po和男友討論到結婚的話題，終於鼓起勇氣問男友「存款金額」，男友則表示，存款是100萬出頭、一個月加上津貼等等月薪是7萬多左右，後來討論到婚後生活的開銷一人一半，包含結婚也是，讓原po心裡很不平衡並認為，自己月薪約4萬多，收入沒有男友好，希望男友可以多分擔一些，「畢竟他賺得比較多啊，不然我生小孩的時候他也要幫我分擔我的痛苦嗎...？」，她希望有能力的人就多付出一點，「為什麼交往時AA就算了，連結婚都要跟我AA」。

原po男友則表示自己的父母也都是這樣，媽媽並不覺得有什麼不妥，且不會去問爸爸的財務狀況，男友認為原po有這種想法是想「佔他便宜」，但這讓原po對於要跟男友踏入婚姻感到恐懼，於是想問問網友們「是否都了解男友的財務狀況，或是這也算隱私的一部份？」。

此文一出，網友紛紛表示，「交往的時候就不大方了，你怎麼能指望他結婚後就變得大方呢」、「你們互相計較那麼多，兩個都沒有很愛彼此，這婚還是別結了吧」、「你要不要找一個想法比較相近的人，會快一點，感覺比較像觀念不同」、「老實說，如果是關於未來家用，務必照薪水比例分攤」。

不過有網友則認為，原po不該以薪水低為藉口，「我覺得結婚要共同擔負的是開銷，你薪水比較低就以你薪水不會負擔太重為標準啊，想要多點錢就自己賺吧～」、「人家一個月7萬的壓力，你怎麼不分擔」、「結婚真的很難做到AA，但互相體諒幫忙很重要，不要想對方賺比較多他就應該出比較多」。

有網友則認為，雙方需溝通好再決定是否要結婚，「如果是在交往階段不會多過問財務狀況，但是如果是認真要規劃進入婚姻的話，個人覺得雙方的薪水、投資之類的還是要大概去了解，畢竟結婚後很多開銷是很難清楚去AA的」、「感情這種事就是雙方溝通好就好，也沒有絕對，每個人的交往模式都不同，當然以雙方能接受為前提，溝通無法達成共識，可以分一分換下一位，別浪費時間了」。