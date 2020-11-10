10年情被戴綠帽？女友躺床視訊翻身 男驚見半裸男偎旁

10年時間短嗎，其實也很長，足可讓人從國中讀到大學畢業。有男網友跟女友談了10年戀愛，一次偶然的機會，竟發現自己被戴綠帽，一直不斷的自問「這是我的問題嗎？還是女友是慣犯」，自己只想好好交個女友。

原po在臉書「戀愛公社」貼文表示，前陣子公司因為產量問題導致上班時間調整為做4休2，導致無法固定休週末。日前在公司值夜班時，利用空檔時間與女友通視訊。一開始她說不舒服，躺床上聊，聊到後面，她翻身時，原po突然發現她躺在一張陌生的床上，「她竟然不是在家裡，而是在旅館」，更驚訝的是「她身旁躺著半裸男，下半身蓋被」。原po心情瞬間變糟，不斷自問說「這是我的問題嗎，還是女友是慣犯」，更大吐心聲「我只想好好交個女友啊…」。

網友們在看完po文後，紛紛留言回應說「你女友在這情況下還願意開視訊，也是絕了」、「她身旁有別人，還跟你視訊」、「她開視訊時也沒躲，這就有點」，也有網友說「這應該是故意給你發現，讓你知難而退」、「在旅館還敢跟你視訊，說明她的決心」，有網友更直白的說「10年了還只是女友，那也只能證明該走了」。

原po看完網友們的留言後也回應表示「目前無心回覆各位，在此表示歉意，自己不是來求安慰，只是想發洩心情」，並「懇求各位鄉親父老兄弟姐妹們，在傷口撒鹽願意接受，請不要像相撲選手般，大把大把抓，深怕心臟負荷不了，感謝」。