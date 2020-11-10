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外送員都比前男友貼心！她失戀哭整晚 看到13個字感動落淚
愛情路上難免遇到挫折，旁人的支持就顯得更加重要！有女網友在討論區上分享，說自己分手後情緒極之低落，剛好叫外送的時候，外送員傳來了極之暖心的一句，使她又哭了起來，更感慨：「連外送員都比你貼心」。
台女在Dcard討論區上發文，表示自己剛剛分手，「失戀爆哭了1個晚上」，所以在凌晨時分叫了外送，結果「早上叫了外送看到外送的留言，爆哭Again」。從台女上載的對話截圖可見，外送員表示已經抵達之後，還留了一句「（外送）放1樓櫃台，早點取，冷掉不好吃」，就是這一句使台女覺得十分暖心，再次淚崩。
帖文引來網民熱烈回應，鼓勵台女勇敢走下去，千萬不要放棄，下一段感情會更加好。網民們亦大讚外送員十分暖心，又說「連路人都比他暖心，可見他（前男友）多不可靠了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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