她憋到感染 全因婆婆站廁門外盯「全家尿一輪才能連大便沖」

許多女性朋友們結婚後最擔憂的事情之一就是與公婆同住，除了彼此生活習慣有差異需要適應磨合，也可能衍生更多問題。小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》節目中分享一名人妻和公婆同住因為壓力過大，產生反覆的泌尿道感染。

陳木榮說看診時有提醒對方要記得喝水、不要憋尿、要多上廁所，但她卻表示自己上廁所都只能在外面上，「我回家不敢上廁所」，醫師聽了也覺得納悶，因為跟一般人狀況不太一樣，通常大家都是在外頭不敢上廁所，回家才敢。

醫師進一步詢問，她便透露說自己的老公其實人很好，各方面也都還不錯，但公公和婆婆真的非常節儉，她可以忍受家裡的燈不要開太多盞，冰箱裡有一些食物過期不丟，唯一受不了的就是「廁所不能太常沖水。」

她表示，公婆規定尿尿完之後家裡的馬桶只有在兩種情況下才能沖水，一是大家剛好都尿尿完，有人要洗澡了，用洗澡水來沖，所以婆婆也會在洗澡之前問大家是否要尿尿，先把大家叫進去尿一尿。

另一種可沖水的狀況是，大家都尿尿了但還不能沖，一旦有人要上大號了，上完大號就可以全部一起沖了。有時候她會在大號前，尿尿時先沖一點點，這時婆婆就會站在門外說，「大號才可以沖，其他時間不能沖。」

之後，為了減少尿尿次數，這名人妻回到家就盡量不喝水，只有去上班才喝，久了就產生反覆泌尿道感染。陳木榮說，後來有一次她先生陪著來看診，他順便提醒，「家裡面馬桶清潔也要注意哦，有時候尿尿滴下去，下面的水濺起來，泌尿道有很大的感染機會」，希望能改善他們家的習慣。