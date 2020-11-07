分手後「什麼東西不能留？」 網曝這類禮物必丟

許多情侶在紀念日或節日時會互送禮物，對此，便有網友好奇詢問，若情侶之後分手，這些禮物應該丟掉還是留著好。此貼文也引起兩派網友討論，更有留言點出「有紀念性」的禮物，絕不能留。

原PO在PTT上面發文分享，之前剛好和朋友討論到，若情侶是和平分手，「那會繼續使用交往時期送的禮物嗎？」他補充道，自己是會將錢包、手錶或包包等日常用品繼續用，反而不太會因為分手就放著不用，因為很多時候都只是「用習慣了」。

對此，部分網友認為能用的東西就繼續用，「用啊，不要浪費」、「好用的就繼續用」、「會啊，東西又沒有錯也沒壞掉」、「實用的東西會留」、「錯的是人不是東西」、「用啊，哪次不用」、「實用的東西會繼續用」。

但也有許多留言提及「有紀念價值」的禮物，絕對不能留，紛紛表示「卡片那種就可以跟它say goodbye」、「不實用的紀念禮物會丟掉」、「卡片、項鍊之類的東西就全部都丟掉」、「卡片一定丟」、「項鍊等有紀念性的飾品一定收起來」。