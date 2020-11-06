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女友愛跟異性單獨揪 吃醋男PO網請益卻得「殘酷回答」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他的女友喜歡跟異性朋友單獨出門，對此他非常苦惱。示意圖／ingimage
一名網友表示，他的女友喜歡跟異性朋友單獨出門，對此他非常苦惱。示意圖／ingimage

「怎麼樣才能不介意呢？」一名網友在網上詢問大家意見，說自己的女友跟異性朋友單獨出門，讓他很在意，但矛盾的是，自己又希望給對方空間別干涉太多，究竟要如何控制情緒呢？網友們對此也紛紛給他意見。

一名網友在PTT發文表示，他的女友因為個性開放，異性朋友比較多，而同性朋友就相對少，因此，每次都是男生找她出去，而且都是單獨出門。

但女友表示，因為和原PO交往，敷衍、甚至斷絕很多男生聯繫，失去了很多朋友，因此原PO也決定不想讓女友產生壓力，應該給對方多一點空間，但真的讓她赴約之後，心裡又開始吃醋，為此他詢問網友意見，有沒有除了分手以外，能夠控制自己情緒的方法。

貼文一出，網友也紛紛回應，「一起跟去啊，她說不行肯定有鬼」、「你也跟異性出去不就好了嗎？」、「為什麼要不介意，就真的介意阿」、「找一個愛你的」、「據我所知，真的單純是個性開放的女生，同性朋友通常也不少啦」、「去和女友的朋友認識打好關係，減少誤會」。

也有網友說，「會介意就是會介意，沒有甚麼不要介意的方法，她願意為你避嫌，你就好好對她讓她覺得值得」、「其實叫原PO找異性單獨出去根本沒用，反而會讓女友認為她跟其他男性單獨出去也合理，純粹給對方台階下而已」。

PTT

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