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心理測驗／在鏡子上畫愛心還是微笑？分析你會和什麼樣的對象結婚

聯合新聞網 / 綜合報導
你想過自己會和什麼樣的人結婚嗎？從心理測驗便能猜出。圖片來源／ingimage
你想過自己會和什麼樣的人結婚嗎？從心理測驗便能猜出。圖片來源／ingimage

當今社會男女越來越晚婚，許多人雖然嚮往的有著在一起的另一半，但機運卻遲遲尚未到來。日本網站「TRILL」就分享一則心理測驗，可以看出未來可能會和甚麼樣的人成婚。

問題：假設你現在眼前剛好有面鏡子跟一支口紅，你又手癢想拿口紅畫點東西，請問你會畫什麼？

A　愛心符號

B Hello!!

C　唇印

D　Bye!!

選擇A畫愛心符號的你，結婚對象可能是與你興趣相近，有如好朋友一般的人。

放假時，你們經常會選擇一起行動，好比說出去玩，或者打些電玩、做做菜等等。雖然這有如同伴的情誼，感覺好像和浪漫的戀愛有些落差，但幸福度還是保證不減的。

選擇B畫Hello!!的你，結婚對象可能是一位勇於挑戰未知的人。

對方是個好奇寶寶，除了會關注最新話題之外，自己也常常發想新的點子，因此在一起時，可說是一刻也不會無聊。不過這樣的人，有時可能太專注自己的事，讓你有種被冷落的感受，盡可能的平衡、共築兩人世界吧。

選擇C畫唇印的你，結婚對象可能是一位熱情奔放的人。

有時愛情一開始雖然甜美，但在蜜月期過了之後，那種甜蜜滋味就再也找不回來。但熱情如火的另一半，不太需要擔心這種狀況。不過有時他會太熱情，對其他異性可能也會做出些過頭的狀況，如果你自身本來就是容易忌妒的類型，更要多加留意。

選擇D畫Bye!!的你，結婚對象可能是一位外冷內熱，也就是所謂「傲嬌」的人。

好比嘴巴上可能不開口講，但在紀念日來臨的時候，就默默送上花束或禮物等等。這些舉動證明對方不是真的冷淡，而只是羞於開口而已。如果能試著建立起溝通關係，打開對方的心，一定會更加幸福。

日本 心理測驗

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