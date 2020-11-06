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小孩怕生不叫人等於沒禮貌？ 網：不會強迫...但紅包很難發

聯合新聞網 / 綜合報導
有位媽媽抱怨，長輩帶朋友來做客，還硬要勉強小孩打招呼，小孩不叫就被說沒禮貌，讓媽媽覺得很怒：「為什麼要強迫小孩打招呼」。 圖片來源／ingimage
有位媽媽抱怨，長輩帶朋友來做客，還硬要勉強小孩打招呼，小孩不叫就被說沒禮貌，讓媽媽覺得很怒：「為什麼要強迫小孩打招呼」。 圖片來源／ingimage

小孩子的個性百百款，有的孩子活潑親人，有的孩子慢熟，會先觀察環境，放鬆之後才比較自在。有位媽媽在爆怨2公社發文，表示長輩帶朋友來做客，逼她女兒打招呼，如果小孩不叫或是太晚叫就會說沒禮貌、不尊重人，讓媽媽覺得很生氣。

原PO說，客人來訪，且對方是女兒沒見過的陌生人，長輩強行要求女兒打招呼，孩子露出害怕神情，長輩還一直逼她。過了一陣子，小孩敞開心胸主動叫人，客人也相當驚喜，長輩卻又嫌「太晚了啦，剛剛叫妳叫不要。」 媽媽內心一把火，只想說：「她不是蒙娜麗莎，沒必要對任何人微笑。」

PO文一出，勾出許多網友童年回憶。「小時候看到長輩沒叫就被打」、「我小時候也是，近親我會叫，不認識的會不大想搭理」、「老人思維，會叫=有禮貌」。

也有家長分享自己做法，「我會提前告訴孩子等等有誰要怎麼叫，叫不出來就說聲你好，真的害羞揮揮手也行」、「只要求孩子一定要叫爺爺、奶奶、外公、外婆，其他就看孩子心情」、「每個孩子的個性都不同，大人先開口，小孩也會跟著大人學習，待人接物是一種禮貌，但不用強迫」。

也有人認為打招呼是禮貌，「孩子不叫也不能強迫，只是現實就是會叫人的孩子，真的比較得人疼」、「嘴甜一點，將來受惠的是小孩」、「小時候我也是這樣想法，等到我長大發紅包，小朋友在那邊玩電腦不打招呼，手上紅包有夠難發下去的...」

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