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約會不到1小時女網友閃人 原因曝光男愣：她是狗？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前跟女網友約出來見面，卻被對方以味道為由，草草結束約會行程，示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前跟女網友約出來見面，卻被對方以味道為由，草草結束約會行程，示意圖。圖片來源／ingimage

因為「味道」讓約會泡湯？一名男網友日前跟女網友約出來見面，卻被對方以味道為由，草草結束約會行程，讓他直呼自己身上明明沒有體味，對方難道是狗嗎？怎麼嗅覺特別靈敏？

一名男網友日前在論壇「zuvio校園」表示，和一名女網友聊了兩個禮拜，彼此也透露出好感，決定約出來見面，不過見面後逛不到一小時，對方就說想回家了，在那之後原PO也聯絡不到對方，讓他感嘆兩人之前明明「是每天有空就會聊」。

不過原PO沒有因此放棄，3天後再傳訊息給對方，終於得到回應，於是原PO抓緊機會問對方是否有哪裡讓她感到不高興？女生才說是因為「味道」。

「因為味道？」原PO傻眼表示，他雖然沒噴香水，但也沒臭到那麼誇張，「活了這麼久第一次被說，我本身就是沒什麼體味的人，也是會稍微在意味道，大蒜什麼的也沒吃啊！」

原PO也懷疑，這會不會是女生的藉口，不過對方卻否認，讓他無奈表示，「會不會其實她是隻狗，嗅覺特別靈敏？」他也說，「就因為味道，原本每天都會聯絡的人，可以翻臉成這樣，再怎麼樣也不用這樣吧！」

貼文一出，網友也紛紛回應，「味道不對就一整個不對 」、「費洛蒙吸引不了的確也沒繼續的必要 」、「可能因為臉吧 」、「沒有錢的味道 」、「其實我上個月也有跟網友見面，但後來他的味道我受不了就走了，也不聊了 」。

兩性關係 聯誼

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