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幫男友慶生吃燒肉！她打包被嗆「丟臉」 網：浪費食物才可恥

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友幫男友慶生，但由於點太多食物吃不完，於是原po就打算把餐點打包回家，沒想到竟被男友嗆「很丟臉」甚至提出分手，讓她相當傻眼。示意圖／ingimage
一名網友幫男友慶生，但由於點太多食物吃不完，於是原po就打算把餐點打包回家，沒想到竟被男友嗆「很丟臉」甚至提出分手，讓她相當傻眼。示意圖／ingimage

許多人吃大餐時，為了不浪費食物會把剩下的餐點打包。一名網友幫男友慶生，但由於點太多食物吃不完，於是原po就打算把餐點打包回家，沒想到竟被男友嗆「很丟臉」甚至提出分手，讓她相當傻眼。

一名網友在「靠北星座」發文，前幾天她請男友吃燒肉慶生，點了整桌的食物，但沒吃完還剩很多，於是她決定打包回去，沒想到男友竟要她不要打包，認為「很丟臉」，原po向男友解釋，「剩這麼多，若不打包很浪費，且都花錢了為何不能打包？」，但男友卻反駁，「來這種地方吃飯還要打包，吃不完就算了，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」，這讓原po相當無言。

原po氣炸，認為這跟窮沒有關係，且這頓飯是花自己的錢，吃不完還不讓自己打包「真的越想越生氣」，最後她還是堅持打包回去，男友卻很不爽，認為「讓他很沒面子」，有時她買東西使用優惠券時，男友也會認為很丟臉，覺得她「貪小便宜」想提分手，讓原po疑惑，於是想問問網友們，這樣做「真的會讓男生沒面子嗎？」。

網友們紛紛痛批原po男友，「回他：我付錢的時候你怎麼不覺得沒面子！」、「叫他把自己包一包，慢走不送！」、「剩很多不打包的話我會生氣，不能浪費啊」、「這樣優質的食材吃不完當然打包啊！只顧自己面子的男人，分手只是剛好，不可惜！」、「浪費食物的人才可恥」。

有網友認為，雙方價值觀不同建議分手，「這種男人分手好啊！你要很開心可以離開這種人！雖然是價值觀不同，但這麼愛面子的人基本上也不是什麼好東西～」、「我們都會打包跟消費用折價卷...賺錢不容易阿」、「放生吧！觀念不同，以後一起生活，難過的是妳」、「肉很多我會打包回家吃耶！吃不完有點浪費，你們觀念不同啦！」。

分手 情侶 放生

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