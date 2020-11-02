辦婚宴累死人又賠本？內行人獻策：請對客人和地點 一定賺

結婚宴客一般被認為是與親朋好友分享喜氣，但如果會辦到虧本，還值得忙這一遭嗎？一名網友上網詢問「請喜酒最後到底是賺還是賠」，引發眾人熱議，許多過來人熱心分析賠或賺的關鍵，甚至提供「必賺絕招」。

有網友在PTT八卦板發問，關於辦喜宴，他表示目前聽到兩派說法，一派是「很賺一定要辦」，另一派則是「打平但是很忙很累，寧可不辦」。他認為多數人一生只會辦一場婚宴，不論賺或賠其實都沒有後悔的機會，而且此舉主要是為了公開婚訊，所以是否回本似乎也並非重點，但他仍疑惑究竟哪個才是對的？

對於這個問題，網友的答案以「小賠、小賺或打平」居多，「打平就不錯了，辦個喜氣」、「小賺而已，大賺很難」、「絕對賠啊！累得要死，不如躺在家裡看電影吃洋芋片」、「賠，因為我家不收紅包，直接請客」、「又不是營利性質的活動，虧很正常」、「看一桌多少，請高檔飯店能打平就偷笑」、「肯定賠啦，不用回包嗎？」還有人賺賠都遇過，「我看過辦一場後扣掉各種開銷還多了100萬出來的，也看過辦到虧的，都是親戚的場」。

由此可見，宴客是賺是賠並無一定答案，也有網友分析出當中決定性關鍵，就在於「人際關係」。「看人面啊，做人失敗當然賠，也跟雙方父母人面有關」、「辦喜酒是給自己平時的做人打分數吧」、「看你人脈吧，如果都認識大老闆應該蠻賺的」、「打平正常，賠錢的話代表平時也沒跟朋友往來」。另有人提供「必賺撇步」，「只找至親好友保證賺，一包都3600起跳」、「你要一定賺的話就用辦桌，其他就很難說了」。

不過也有部分網友認為，既然要辦婚宴，就不該在意是否回本，「辦喜酒是拓展人面，又不是為了賺錢」、「連這種事都要在意虧不虧，建議別生小孩」、「辦喜酒本來就是宴請客人，你要回本去開餐廳啊」，還有人一語道破現實面，「結婚的跟來參加的都輸給開婚宴餐廳的」。