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300萬存款沒保障？32歲男求婚大二女友 3因素被對方家長打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名存款300萬的32歲男網友想跟大二女友結婚，卻不被對方家長接受。 圖／Ingimage
一名存款300萬的32歲男網友想跟大二女友結婚，卻不被對方家長接受。 圖／Ingimage

是經濟問題還是年紀問題？一位32歲的男網友向還是大學生的女友求婚，他身上雖有300萬存款，卻因為沒車、沒房、年紀大，不被對方家長接受。他不想錯過真愛，哀怨的上網求助，但許多網友勸他別急，時間自然會證明他們適不適合。

一名自稱「32歲、沒房、只有一台機車、存款300多萬」的男網友，向女友求婚之後遭對方父母反對，因而在臉書「靠北女友my girl」粉絲專頁發文求助。發文者表示，還在念大二的女友，6月時說想結婚，於是向她求婚，女友父母卻嫌棄他沒車、沒房，年紀又大上一截，無法給女兒保障。

發文者自認長相一般，而女友非常漂亮，且追求者眾，卻主動提出在一起，讓他感到很意外，但也認定對方是真愛，如今想進一步發展，卻卡在父母那一關。

他解釋自己14歲就開始打工，高中肄業、沒讀大學，由於家人沒給壓力，所以從小吃住都在家裡，長大後則吃公司。因為基本開銷很少，剛出社會薪水不高時就做兩份工作，也沒什麼交友圈，就這樣一點一滴的累積了300多萬的存款。

「是不是這個年紀一定要有房有車才能結婚？」發文者說不想錯過女友，車子不是不能買，只是平常根本開不到，對於女方家庭施加的壓力感到很無力。

對於32歲男子的困境，網友們紛紛提供建言，有人認為存款是「過去」，對方家長看的是「未來」，因此建議他先自我提升，朝買房努力，讓準岳父母放心。「男人會賺錢的能力比會比存錢的能力來的迷人」、「家長都會希望自己的女兒有個遮風擋雨的地方」、「房子是問題，等你女友出社會後看她願不願意一起打拚吧，只要她願意，家人是其次」、「女方爸媽想的只是現在覺得你沒有辦法給女兒什麼，可是未來很難說，如果雙方真心相愛就做給父母看吧」。

不過有更多人要他別急著現在結婚，畢竟女友還是學生，等她出了社會，才會知道兩人是否真的適合共組家庭。「每個年齡層的想法都不太一樣，勸你們都三思」、「女友還沒畢業，有時候出社會工作，賺點人生閱歷是件好事，不需要這麼急的定下來」、「現在讀書畢竟沒有現實壓力只有愛情幻想，現在能面對的，結婚之後還能不能一如往常很難斷言」、「結婚不一定要現在，反正她也未畢業，她家人又反對，先維持現狀吧」、「存款300萬也不多，自己先追求自己的人生，讓自己更好，我覺得比較實際」。

兩性關係 買房

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