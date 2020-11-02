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前男友劈腿對象是堂妹！她崩潰：長得像也劈得下去？

聯合新聞網 / 綜合報導
外遇示意圖。圖／Ingimage
外遇示意圖。圖／Ingimage

一名女子因男友出軌選擇分手，一年後竟然在家族聚會意外碰頭，原來前男友的劈腿對象竟然是自己的親戚，讓女子相當錯愕尷尬。

一名女網友在Dcard PO文，她在一年前發現交往3年多的男友劈腿，於是跟他和平分手，但沒過問劈腿對象是誰。近日爺爺70大壽，全家都回去慶生，兒孫輩也各自帶了伴侶過去熱鬧一下。

原PO一進門就看到劈腿的前男友在跟爺爺聊天，當場傻眼，雖然內心滿滿疑惑卻還裝不認識打招呼，堂妹出來後介紹這是她男友，事後整個晚上兩人都裝不熟。

吃完飯後前男友約原PO出去談談，原PO就帶著現任男友一起過去，生氣質問為什麼要劈腿她的家人。前男友聲稱不知道女友是她堂妹，而堂妹對於整件事也不知情。前男友懇求不要把這件事說出去，遭原PO嗆自己跟堂妹長得很像，這樣他也劈得下去？

不過最後原PO還是答應不會張揚這件事，畢竟自己現在愛的是現任男友，而且也不想讓堂妹受到傷害。

她把這件事PO上網後，被堂妹看到了，堂妹也在Dcard發了一篇道歉文，誠心地跟堂姊道歉，坦承自己其實知道男友當初並非單身，雖然知道自己是備胎卻一直不肯放手，甚至在他們吵架時趁虛而入安慰，最後還發生關係，當天男友為了保護她才謊稱她不知情，但堂妹堅稱不知道男友當初的女友就是堂姊。

堂妹事後約了大家出來吃飯當面把話說開，原PO表示感受到堂妹是真心來道歉的，雖然曾經恨過前男友，但整件事都已經過去了，現在自己也過得很幸福，所以不會再追究，以後雙方也沒有什麼瓜葛了，反而鬆一口氣。

分手 Dcard 出軌

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