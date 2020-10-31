交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

情侶在一起多少會發生摩擦，生活小事、經濟狀況、三觀不合甚至是家庭關係都可能是吵架的導火線，有網友表示，最近和過女友滿周年紀念日，帶她去吃高級壽司店，結果因為女生不吃生的也不太愛吃壽司，於是最後不爽的拍桌走人，也提出分手，事情曝光後，網友不但不同情這名男子，對於還拍手叫好。

網友在臉書專頁「靠北星座」發文，最近和女友滿周年紀念日，為了要給她驚喜，沒跟她說要吃什麼，就直接帶她去高級壽司店，結果一到壽司店，女友的臉色大變，表示自己不吃生的也不太喜歡吃壽司，然後就很不爽，不怎麼吃之外，跟她講話也不太搭理，網友最後忍無可忍說了一句「不愛吃就別吃了，不要大便臉給我看，很影響食慾」。

最後女友罵髒話拍桌走人，最後提出分手，網友認為周年紀念日帶她來吃高級壽司，還要看臉色，不過是忘記不吃生的，有必要這麼生氣嗎，而且壽司店也有熟食，沒人逼吃生魚片，認為要自己選餐廳事後又意見這麼多，只因為忘記不吃生的就要分手「就不要哭著求我回來。」

網友看完文後對於女友提出分手也叫好「認識了一年也不記得對方不吃生的？ 一早應該分手了，不要浪費時間」、「在紀念日帶她去吃她不喜歡吃的壽司，重點是她跟本不吃生的...就算不是女朋友，只是朋友,，對方都會不高興的吧,」、「真心覺得是你想吃生魚片不管女友喜好」、「自己不上心不體貼還駡人」。

後來該名女子也有出面解釋，表示「前男友」的文讓她相當傻眼，因為根本不是什麼高級壽司，而只是平價的連鎖壽司店，紀念日吃迴轉壽司，還忘記自己不吃生的，根本是沒把人放在心上，她也說絕不會哭著求他回來，甚至拜託不要再出現面前。