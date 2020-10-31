快訊

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

我又增1新冠肺炎境外移入病例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在交往紀念周年帶女友去吃高級壽司店，但卻忘了對方不吃生食也不愛壽司，被擺臉色相當不滿。 圖／intimate
男子在交往紀念周年帶女友去吃高級壽司店，但卻忘了對方不吃生食也不愛壽司，被擺臉色相當不滿。 圖／intimate

情侶在一起多少會發生摩擦，生活小事、經濟狀況、三觀不合甚至是家庭關係都可能是吵架的導火線，有網友表示，最近和過女友滿周年紀念日，帶她去吃高級壽司店，結果因為女生不吃生的也不太愛吃壽司，於是最後不爽的拍桌走人，也提出分手，事情曝光後，網友不但不同情這名男子，對於還拍手叫好。

網友在臉書專頁「靠北星座」發文，最近和女友滿周年紀念日，為了要給她驚喜，沒跟她說要吃什麼，就直接帶她去高級壽司店，結果一到壽司店，女友的臉色大變，表示自己不吃生的也不太喜歡吃壽司，然後就很不爽，不怎麼吃之外，跟她講話也不太搭理，網友最後忍無可忍說了一句「不愛吃就別吃了，不要大便臉給我看，很影響食慾」。

最後女友罵髒話拍桌走人，最後提出分手，網友認為周年紀念日帶她來吃高級壽司，還要看臉色，不過是忘記不吃生的，有必要這麼生氣嗎，而且壽司店也有熟食，沒人逼吃生魚片，認為要自己選餐廳事後又意見這麼多，只因為忘記不吃生的就要分手「就不要哭著求我回來。」

網友看完文後對於女友提出分手也叫好「認識了一年也不記得對方不吃生的？ 一早應該分手了，不要浪費時間」、「在紀念日帶她去吃她不喜歡吃的壽司，重點是她跟本不吃生的...就算不是女朋友，只是朋友,，對方都會不高興的吧,」、「真心覺得是你想吃生魚片不管女友喜好」、「自己不上心不體貼還駡人」。

後來該名女子也有出面解釋，表示「前男友」的文讓她相當傻眼，因為根本不是什麼高級壽司，而只是平價的連鎖壽司店，紀念日吃迴轉壽司，還忘記自己不吃生的，根本是沒把人放在心上，她也說絕不會哭著求他回來，甚至拜託不要再出現面前。

兩性關係

相關新聞

女月收28K想簽志願役遭男友狂勸阻 網讚：願吃苦的好女孩

一名網友在網上分享，女友因為覺得薪水太少想跑去「當兵」的故事，即使他苦勸，對方也沒有要打退堂鼓，「該怎麼讓她打消這念頭呢？」沒想到貼文一出，眾網友對原PO女友都是一片讚聲，紛紛直呼「她是好女孩」。

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

情侶在一起多少會發生摩擦，生活小事、經濟狀況、三觀不合甚至是家庭關係都可能是吵架的導火線，有網友表示，最近和過女友滿周年紀念日，帶她去吃高級壽司店，結果因為女生不吃生的也不太愛吃壽司，於是最後不爽的拍桌走人，也提出分手，事情曝光後，網友不但不同情這名男子，對於還拍手叫好。

【生活點滴】阡陌／花瓶與雕像

玄關角落裡，一只五十公分高的花瓶倚在牆腳，瓶口周圍有幾處補綴的痕跡，瓶面上兩條游龍追逐著一顆明珠。

【夫妻之間】布衣／無聊遊戲

丈夫與我，有專屬的無聊遊戲。

【生活趣聞】夜神月／第一聲不叫爸爸！

我從沒想到，自己會輸給一隻熊！

年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

現代人談感情越來越開放，有些人即便不是男女朋友也能以特殊關係相伴，近日就有網友點出現在的年輕人流行所謂的「陪伴關係」，就算不給予承諾，也能發展高度激情，這讓其他網友看了不禁開砲狂轟，「我真是受夠台灣社會近幾年的美化氛圍了！」

被斥沒用、麥茶淋頭上…夫家暴13年 OL決定另尋心靈伴侶

結婚成家，共結連理，是許多男女的夢想。不過有時在結婚之後，才會發現另一半並不如想像中美好。最近日本便傳出有位女性，在婚後才發現老公一點都不在乎她，還屢屢對她施暴。

【童言童語】廿四個地方媽媽／兒子的高枕無憂

夏天以來為了省電，家中只開一個房間的冷氣。我們把兒子的單人床墊搬到主臥室的地板上，讓他跟我們一起睡，但有時他也會想要睡在...

【單親爸爸手記】胡川安／被當成「工具」的爸爸

應現在的生活狀態，對於婚姻的選擇愈來愈多。母親和父親都可以單獨撫養孩子，同時也可以由兩個男性或女性生育、領養孩子。201...

【生活見聞】容恬／關於修瀏海這件事

「阿嬤妳快把我變回去！」這是同事的小女兒在看過自己剪髮後的模樣所發出的哀號。

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

一名網友近日在臉書社團「靠北女友my girl」分享他之前工作時遇到一對情侶來店裡消費，因為「AA制」在他面前爭吵的故事，當時這對情侶消費154元，結帳時女方也非常迅速的掏出200元要付，此時她男友匆匆表示，「等等我有54（元）」，沒想到意外惹怒女友。

讓感情越來越甜蜜！改善男女關係的10種方式 最後2點超重要

為什麼有些人的感情能天長地久，幾乎不吵架，而有些人則是照三餐吵，見面吵、不見面也吵？或許正是「相處」出了問題。有人會問如何和另一半相處、如何她息怒、如何讓他開心，如果別人給的意見不適合你們，那不妨先從改善男女關係這點下手。

熱門新聞

疾管署：又現三流感接種後死亡個案

小孟塔羅：2020最後還有什麼衰事會纏上我？

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

台北國際旅展「國旅超熱」！餐券賣翻倍、百萬刷手現身

年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。